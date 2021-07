"Au niveau de la défense, contre le Portugal, c’était le meilleur match" évoque Alderweireld qui parle aussi de son futur avec les Diables

A la veille d'affronter l'Italie ce vendredi en quart de final de l'Euro, Toby Alderweireld est revenu sur plusieurs sujets, dont celui de la défense des Diables Rouges, critiquée avant d'être encensée, mais aussi ses performances personnelles pendant la compétition. "Contre le Portugal, c'était un match passionnant. On a bien travaillé en défense. La chose la plus importante, c'était de passer contre un adversaire très difficile, donc nous somme heureux. Le plus dur, c'était de presser quand ils avaient le ballon. Les 30 dernières minutes, la seule chose que l'on a faite, c'est de défendre. Il faut que l'on améliore ça. Après, quand vous affrontez des joueurs de classe mondiale, la satisfaction est encore plus grande quand vous obtenez la victoire. Mais nous savions que nous devions être à fond et résistants à cause de la qualité du Portugal. C'est une vraie équipe de tournoi. Ils ne jouent pas toujours un grand football, mais ils ont beaucoup de qualité et les détails font toujours la différence", commence par expliquer le joueur de Tottenham. Contre le Portugal, nos Diables ont bien souffert, mais on réussi à finalement garder le zéro derrière. Malgré les critiques sur la défense avant ce tournoi, Toby est satisfait. "Les critiques sur notre défense, au final, ça nous a motivé de prouver le contraire. Après, grâce à la qualité de nos attaquants, les gens essaient de trouver les points faibles. C'est habituel de parler de la qualité de la défense. Mais je pense que dans ce tournoi, on a montré le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi, on est confiant dans les matches à venir."

A la veille d’affronter l’Italie ce vendredi en quart de final de l’Euro, Toby Alderweireld est revenu sur plusieurs sujets, dont celui de la défense des Diables Rouges, critiquée avant d’être encensée, mais aussi ses performances personnelles pendant la compétition.

"Contre le Portugal, c’était un match passionnant. On a bien travaillé en défense. La chose la plus importante, c’était de passer contre un adversaire très difficile, donc nous sommes heureux. Le plus dur, c’était de presser quand ils avaient le ballon. Les 30 dernières minutes, la seule chose que l’on a faite, c’est de défendre. Il faut que l’on améliore ça. Après, quand vous affrontez des joueurs de classe mondiale, la satisfaction est encore plus grande quand vous obtenez la victoire. Mais nous savions que nous devions être à fond et résistants à cause de la qualité du Portugal. C’est une vraie équipe de tournoi. Ils ne jouent pas toujours un grand football, mais ils ont beaucoup de qualité et les détails font toujours la différence", commence par expliquer le joueur de Tottenham.

Face au Portugal, nos Diables ont bien souffert, mais ont réussi à finalement garder le zéro derrière. Malgré les critiques sur la défense avant ce tournoi, Toby est satisfait. "Les critiques sur notre défense, au final, ça nous a motivés de prouver le contraire. Après, grâce à la qualité de nos attaquants, les gens essaient de trouver les points faibles. C’est habituel de parler de la qualité de la défense. Mais je pense que dans ce tournoi, on a montré le meilleur de nous-mêmes. C’est pourquoi, on est confiant dans les matches à venir."

Une confiance qui se voit. Les Belges jouent avec maturité ce tournoi. Si Alderweireld ne voit pas plus loin que la rencontre face à l’Italie, le défenseur se veut ambitieux.

"Je pense que nous avons dit depuis le début que nous visons le sommet. Je pense que c’est la façon de commencer un tournoi, mais toujours dans le respect des autres, et certainement pas avec arrogance. Il doit y avoir de la croyance et de la confiance, mais vous devez avoir un peu de chance aussi, comme contre le Portugal. Nous voulons aller aussi loin que possible. L’équipe a grandi dans les moments difficiles."