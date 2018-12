Au Mondial, Thibaut Courtois a réussi à égaler ... Michel Preud'homme

2018 est une année historique pour les Diables rouges qui ont terminé 3èmes de la Coupe du Monde en Russie. En exclusivité pour la RTBF, Thibaut Courtois, élu meilleur gardien du Mondial, est revenu sur les moments forts du tournoi en compagnie de Vincent Langendries.

L’un d’entre eux est sans aucun doute sa relance décisive sur le 3ème but des Belges en huitièmes face au Japon. "J’ai directement crié pour prendre le ballon car Vincent Kompany aurait pu le dégager de la tête. Comme je le fais d’habitude, j’ai couru jusqu’aux 16 mètres. J’ai vu Kevin (De Bruyne, ndlr) et là, tu ne dois pas hésiter. Je lui ai parfaitement lancé le ballon. Et du but, tu vois la contre-attaque qui se termine avec le goal de Chadli. C’est génial", analyse Thibaut Courtois.

Et après ce retournement de situation extraordinaire, c’est le Brésil qui se dresse sur la route des Diables. "La tactique choisie par l’entraîneur contre le Brésil était top. Son discours d’avant-match nous a aussi mis en confiance."

Dans cette rencontre au sommet, l’actuel portier du Real Madrid va effectuer un arrêt phénoménal dans le temps additionnel sur un essai de Neymar. "Ce n’était peut-être la plus difficile intervention de ma part. Mais c’était à la dernière minute et tu sais que c’est important. J’étais bien en place et j’ai fait un bon arrêt", souligne modestement le n°1 belge.

Après le Brésil, il y a la France et l’énorme frustration pour les Diables rouges. "C’est la France qui a réussi son match. C’est dommage d’avoir encaissé sur une phase arrêtée. Chapeau à eux et dommage pour nous. C’est frustrant car on sentait qu’on aurait pu aller en finale. Et puis, tu perds contre une équipe qui n’était pas meilleure que la nôtre. C’est le foot", concède Thibaut Courtois.

Pas de trophée collectif mais bien sur le plan individuel pour Courtois, meilleur gardien du Mondial. "Je me rappelle avoir dit à Michel Preud’homme, invité dans une émission de la RTBF (69 minutes sans Chichis, ndlr), que j’espérais l’imiter et devenir comme lui meilleur gardien d’une Coupe du Monde. Je me sentais en pleine forme dans le tournoi. Je suis très fier d’avoir été récompensé", a-t-il conclu.

Le 1er janvier, à 20h15, une émission spéciale "Epopée russe, je l'ai dit bordel !" sera diffusée en télé, sur la Une, ainsi que sur Auvio et rtbf.be/sport. L'occasion de revivre, à travers les confessions de Diables rouges, l'année endiablée de notre équipe nationale, 3ème de la Coupe du Monde en Russie.