Atlético de Madrid : Yannick Carrasco réconforte un fan blessé pendant les célébrations du titre et lui offre son maillot

L’Atlético de Madrid a célébré ce samedi son onzième titre de champion d’Espagne, conquis au bout du suspens, avec deux petits points d’avance seulement sur le rival du Real Madrid. De très nombreux supporters Colchoneros sont sortis dans les rues pour l'occasion exultant de bonheur. Il faut dire qu'ils ont été privés de stade cette saison...

Des grands rassemblements ont alors vu le jour dans les rues… Dans un contexte encore tendu en raison du Coronavirus. Un supporter, blessé lors de l’évacuation d’une place par la police, était étendu au sol en attendant les secours. Le genre d’images que l’on préférerait ne pas voir. Mais Yannick Carrasco, dans les environs a remarqué la scène et est venu apporter son soutien au malheureux fan. Le Diable s’est inquiété de l’état de santé du blessé, et lui a donné son maillot. Quelque peu affaibli, l’homme lui a serré la main et l’a remercié chaleureusement. Une image qui réchauffe un peu le cœur alors qu’on a appris samedi le décès d'un jeune fan de l’Atlético suite à un accident.