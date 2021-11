Arsenal, Premier League, Diables, Mondial au Qatar : Albert Sambi Lokonga a les dents longues

Les choses bougent vite et bien pour Albert Sambi Lokonga : un transfert en Premier League anglaise (Arsenal), du temps de jeu et même un statut de titulaire depuis plusieurs semaines, et de nouvelles convocations chez les Diables de Roberto Martinez .

Pour le petit frère de Paul-José M’Poku, son intégration rapide chez les "Gunners" n’est qu’une demi-surprise : "Oui, ça a peut-être été plus vite que prévu, mais j’étais bien préparé, footballistiquement, physiquement, et mentalement. Je ne veux pas dire que j’avais les qualités requises mais apparemment elles conviennent au Coach ? Je me bats pour ma place, je fais mes matchs, et j’ai du temps de jeu. Je suis super heureux. J’ai fait le bon choix, mais je le savais".

Ce championnat est bien plus relevé que le nôtre, a fortiori dans une équipe comme Arsenal. Tout va plus vite aussi. "J’ai déjà bien progressé : le travail défensif, la rigueur dans mon jeu, et la régularité. Pour les assists et les buts, on verra plus tard, ce n’est pas ce qu’on me demande".

J’ai besoin d’un coach qui attende beaucoup de moi et m’empêche de me reposer.

Mais le protégé de Mikel Arteta ajoute immédiatement : "…Et qu’il me montre sa confiance aussi. Le Coach me parle beaucoup, ça me plaît. Mais il ne me laisse pas me reposer. On m’a dit qu’il avait déclaré que mon intégration et mes prestations l’impressionnaient. Tant mieux, mais la saison prochaine, il verra encore un meilleur Sambi".