Armand Swartenbroeks, le "docteur rouge", premier pilier des Diables et bourgmestre de Koekelberg

Sa carrière explose par la suite. Le 26 mars 1922, il reçoit pour la 3e fois le capitanat des Diables rouges. Fonction centrale et honorifique qu’il ne quittera plus jusqu’à sa retraite internationale, le 11 mars 1928.

Sa carrière sportive et sa formation en médecine sont interrompues par la première guerre mondiale. Au front, il met sa formation en médecine au service des blessés. En cette période sombre, il redonne aussi de l’espoir aux soldats en participant à des matches de football, où se retrouvent quelques internationaux militaires belges. Cette équipe, baptisée "Front Wanderers", récolte des fonds et voit des joueurs comme Louis Van Hege , l’ancien serial buteur de l’AC Milan, rejoindre ses rangs. Les Front Wanderers prestent à un très haut niveau et rencontrent d’autres équipes. Ils sont invités en Angleterre, en France en Italie et disputent en tout 16 matches. Cette cohésion à but social sera le creuset dans lequel va s’épanouir l’équipe belge après la guerre et posera les jalons de la victoire au tournoi olympique de 1920.

Armand Swartenbroeks naît le 30 juin 1892 à Laeken. Son père est épicier avec son oncle et c’est là, en travaillant pour sa famille, qu’il apprend le Néerlandais. Il effectue une partie de ses études au pensionnat de Namur où il est envoyé par ses parents. Il entame par la suite un cursus en médecine à l’ULB où il intègre l’équipe universitaire de football, sport qu’il affectionne. C’est au sein de celle-ci qu’il est repéré par le matricule 2, le Daring Club de Bruxelles, l’un des meilleurs clubs du royaume à l’époque. A 19 ans il joue rapidement ses premiers matches avec l’équipe A, d’abord comme avant, puis comme défenseur. Premiers matches qui le conduiront au premier de ses trois titres de champion de Belgique (1912, 1914, 1921) et à l’équipe nationale, pour laquelle il dispute sa première rencontre le 20 avril 1913 (défaite aux Pays-Bas 2-4).

Ses aptitudes ne passent pas inaperçues. Fait rarissime, il est mis à l’honneur via un portrait dans la revue "Le Miroir des sports" du 8 mars 1923. Une pleine page, dithyrambique, lui est consacrée : "C’est à lui que l’on pense quand on parle de l’équipe nationale belge, dont il est le pilier et l’immuable capitaine […] Le grand Swart, comme on l’appelle communément en Belgique et en France, est un type de légende et d’épopée" […] Un tel joueur n’honore pas seulement son pays, mais le sport lui-même. A sa courtoisie et à son esprit sportif viennent, en effet, s’ajouter la culture de l’esprit et la valeur professionnelle" signe le journaliste Maurice Pefferkorn.

Il faut dire qu’Armand Swartenbroeks cumule les qualités sportives. Grand, puissant et combatif, il est aussi souple et rapide. Il maîtrise parfaitement le jeu de position et est l’un des premiers à manier à la perfection le piège du hors-jeu. Bien qu’arrière gauche, il sait aussi se projeter vers l’avant et marque à l’occasion comme le prouvent ses 28 buts marqués pour le Daring en 295 matches. Il est aussi fair-play et est notamment décoré de la médaille du mérite sportif de la fédération royale néerlandaise de football, pour avoir délibérément raté un penalty face aux Pays-Bas, car il pensait qu’il était inexistant. Bref, à l’époque, il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe.