Ariel Jacobs: "D'ici la Coupe du Monde, les Diables mettront le frein à main eux-mêmes"

À moins de deux mois de la Coupe du Monde, la question de la fatigue physique de nos joueurs commence à se poser. Les saisons sont longues, les championnats entrent dans leur dernière ligne droite. Plus que jamais, le staff des Diables va devoir se coordonner avec les coaches de clubs. Sauf que certains titres nationaux vont sans doute faire nos affaires.

Roberto Martinez n’osait même pas en rêver : Kevin De Bruyne, Vincent Kompany et Thomas Meunier déjà sacrés champions avec City et le PSG il y a une semaine, et au surplus libérés des Coupes d’Europe, voilà déjà trois Diables qui vont pouvoir lever le pied. Du moins si Pep Guardiola et Unai Emery sont d’accord.

"À mon époque, la situation était moins fréquente qu’aujourd’hui", explique Ariel Jacobs qui, comme ex-coach d’Anderlecht mais aussi ex-T2 des Diables dans les années 90, a vécu les deux situations. "Pour la première fois, on a des Diables partout à l’étranger qui concourent pour le titre national. Donc à l’heure actuelle, un contact entre les deux coaches, celui du club et celui des Diables, s’impose. À mon époque, cela se faisait aussi mais de manière beaucoup plus informelle."

Coach fédéral et coach de club, il faut donc se parler pour s’accorder sur un programme adapté d’entraînements et de matches. Car c’est le casse-tête de tout entraîneur : comment gérer la fatigue de ses joueurs et donc leur repos, sans perdre le rythme des matches. Le défi est aussi… de ne pas interférer dans les prérogatives de confrères. Car les intérêts sont souvent divergents…

"Il n’y a pas de contact officialisé entre les deux coaches, cela se déroule à titre individuel. Et dans ce cas, c’est à l’entraîneur de club à dire s’il marche ou pas dans la proposition de programme. Pas mal d’entraîneurs de club se retranchent derrière l’argument du contrat qui lie le joueur au club : le joueur est salarié du club, donc c’est à son entraîneur de club de décider s’il continue à s’entraîner ou jouer, et selon quel régime."

Au centre, il y a bien sûr le joueur lui-même. Qui par nature, veut jouer. Il faut donc, lui aussi, le freiner. "Il n’y a pas de solution-miracle : si voulez ménager un joueur, rien ne dit qu’il ne va pas se faire une entorse… en sortant de sa voiture. Chaque joueur, et c’est bien normal, veut rester en mouvement. Lors du dernier rassemblement des Diables, Roberto Martinez a donné, de sa propre initiative et sous sa responsabilité, quelques jours de congé à ceux qui avaient le plus joué. Cela a été fort critiqué, mais cette démarché était très bénéfique pour les joueurs en question..."

Reste cette vieille vérité non-écrite du sport : un joueur qui joue en ayant en tête le risque de blessure… risque précisément de la provoquer. "Il faut se comporter de la manière la plus naturelle possible… et cela empêchera pas mal de bobos. Cela dit, le foot reste un sport de contact, et tout joueur qui joue un match ou participe à un entraînement peut être sujet à une blessure. Et plus le joueur pense à la blessure, plus il risque de la provoquer..."

Et si le 15 juillet au stade Lujniki de Moscou, De Bruyne, Kompany ou Meunier nous marquent en, finale, on se dira qu’on aura bien géré l’affaire. "Rassurez-vous, les joueurs impliqués vont vouloir rester en mouvement mais ils mettront eux-mêmes le frein à main sans que personne ne s’en aperçoive. Ils doivent justement profiter maintenant de la période qui s’offre à eux pour soigner des petits bobos qui semblent anodins pour l’instant mais qui, une fois abordée la préparation finale pour le Mondial, peuvent se développer de manière néfaste pour les joueurs concernés."