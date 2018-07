"Après une victoire comme celle-ci, tout est peut-être possible"

Nordin Jbari : " Là où ils ont été pris par l’enjeu, c’est quand ils ont été menés. Il y a eu un petit quart d’heure de flottement, où même défensivement, Vertonghen ne savait plus où se positionner, comment se mettre… Avant de prendre le premier but, on n’a pas fait un grand match mais on était dominants. On sentait que cela allait être un match difficile, mais sans devoir faire face à des situations très dangereuses. C’est surtout après les buts qu’on a revu l’Espagne et l’Allemagne dehors, et qu’on s’est dit que ça ne pouvait pas nous arriver à nous."

Sur les problèmes tactiques rencontrés et les adaptations à effectuer contre le Brésil ?

Roberto Martinez - © ODD ANDERSEN - AFP

Luthers : "On a vu nos faiblesses sur les flancs. On les sait, on a un système qui n’est pas parfait et qui n’est sans doute pas parfaitement adapté aux joueurs dont on dispose. Mais Martinez a toujours joué avec ce système. Parfois il a fait des petits correctifs en reculant un peu Meunier sur la droite et en délestant Carrasco des tâches défensives qui revenaient alors à Vertonghen. Mais ce n’était que les Japonais. Je pense que ce système va devoir être revu et je pense qu’il le sera pour le match de vendredi contre le Brésil vendredi à Kazan, sinon on va s’exposer à de très très gros soucis quand on voit l’explosivité et la vitesse d’un Willian […] Est-ce que soudainement, Martinez pourrait passer en l’espace de 4 jours pour un quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil changer ce système-là ? Vous allez me dire que des joueurs ont déjà joué dans ce système-là."

Jbari : "Oui parce que d’un côté il y a Neymar et de l’autre il y a Willian. Ce sont des autres joueurs que les Japonais. Ça peut être un truc exceptionnel pour Martinez. Il a déjà réfléchi à mon avis par rapport au Brésil et il va certainement encore revoir leur match aujourd’hui. Et il va voir que du côté gauche, Neymar est en train de monter en puissance et que lui ne défendra pas sur Meunier. "

Luthers : "Mais dans la pratique est-ce que c’est possible de travailler d’ici vendredi des automatismes, d’autres coulissements, un autre agencement des joueurs sur le terrain ? "

Jbari : "Oui. Premièrement, que ce soit Vertonghen ou Alderweireld, Vincent Kompany, ce sont des grands défenseurs qui jouent dans de grands clubs. Ils ont déjà joué ce système-là. Avec Wilmots, Alderweireld jouait back droit. Alors oui Vertonghen et Alderweireld aux back, ce n’était pas terrible. Mais quand on joue contre Ronaldo ou Neymar, on peut mettre quelqu’un pour bloquer ces joueurs."