Après sa saison la plus prolifique, Romelu Lukaku va-t-il enfin mettre tout le monde d'accord ?

Depuis ses débuts (ultra) précoces avec le Sporting d’Anderlecht à 16 ans le 24 mai 2009 contre le Standard lors d’un test match qui a sacré les Liégeois, Romelu Lukaku est sous le feu des projecteurs. Adulé par certains et vertement critiqué par d’autres. Big Rom ne laisse pas indifférent. Mais aujourd’hui, à 25 ans, après déjà neuf saisons au plus haut niveau, l’attaquant est tout doucement en train de faire taire ses détracteurs. A quelques semaines du début de la Coupe du Monde en Russie, qu’il abordera dans la peau d’un titulaire en puissance, Lukaku peut-il être l’élément décisif d’une Belgique offensive ? Auteur de sa saison la plus prolifique avec Manchester United, l’ex-Anderlechtois met en tout cas toutes les chances de son côté.

Arrivé en grande pompe du côté de Manchester, Lukaku n’a pas tardé à se rendre indispensable aux yeux de son 'nouveau' coach José Mourinho, qui ne lui faisait pourtant pas confiance à Chelsea. Sa puissance, son jeu de tête, son goût pour les duels, son efficacité… et même son jeu dos au but font immédiatement des merveilles dans le système 'défensif' du Mou.

Souvent pointé du doigt pour ses contrôles 'balle magique', Big Rom a énormément travaillé dans ce domaine pour assumer le poids des éloges qui le couvrent depuis de longues années. Esseulé en pointe de l’attaque d’United, le n°9 assure.

Buteur en finale de la Supercoupe d’Europe face au Real Madrid pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, auteur d’un doublé lors de la première journée de Premier League, le Diable Rouge empile les pions (11 lors de ses 10 premières rencontres) pendant que les Red Devils enchaînent les victoires (8 succès, 2 partages et 1 défaite).

Malgré les baisses de régime des Mancuniens, qui finiront deuxièmes derrière le Manchester City record de Pep Guardiola, qui seront éliminés en huitièmes de finale en Champions League, qui s’inclineront en quarts de la League Cup et qui seront battus en finale de la FA Cup, Romelu Lukaku maintient son rythme et achève son premier exercice dans un club du Top avec 27 buts, son plus grand total en carrière. Une preuve - s’il en fallait vraiment une - du potentiel exceptionnel du buteur belge.

Ses performances sont largement saluées mais certains continuent pourtant de pointer ses limites. A raison ?

Certes, Lukaku ne sera jamais aussi fin techniquement que Luis Suarez, Sergio Aguerö, Harry Kane ou Robert Lewandowski mais a-t-il vraiment quelque chose à envier à Gonzalo Higuain, Edinson Cavani ou Diego Costa ? Pas sûr.

Titulaire indiscutable avec les Diables Rouges depuis 2016 et plus encore depuis l’arrivée de Roberto Martinez, qui l’a côtoyé à Everton pendant trois saisons, le puissant attaquant s’avance vers la Russie avec une grosse pression sur les épaules. Mais cela ne semble pas le faire trembler. Depuis tout petit, Big Rom ambitionne de faire partie des meilleurs. Dans quelques semaines, il aura l’occasion de le montrer.

Dans une équipe résolument tournée vers l’avant et pourvue d’excellents manieurs de ballons, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge (33 réalisations) bénéficiera assurément de suffisamment de possibilités de se mettre en évidence. A lui de conclure.

Et de définitivement faire taire les critiques.