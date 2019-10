Après Mignolet, Van Crombrugge s'en va, et un réserviste de l'Antwerp rejoint les Diables

Dendoncker et "papa" Mignolet forfaits, Lukaku débutera "s'il s'entraîne normalement ce soir" -... Roberto Martinez a annoncé ce mercredi au micro de la RTBF que Leander Dendoncker (gastro-entérite) et Simon Mignolet (devenu papa d'un petit Lex ce mercredi) ont déclaré forfait et ne prendront pas part à la rencontre des Diables Rouges face à Saint-Marin jeudi. Romelu Lukaku débutera face aux Saint-Marinais, à condition de s’entraîner sans le moindre problème ce mercredi soir, alors que Hans Vanaken devrait recevoir du temps de jeu, soit face à Saint-Marin, soit au Kazakhstan.