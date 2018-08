Après Dormtund, Chelsea envoie Batshuayi en prêt à Valence

Chelsea et Valence ont conjointement officialisé ce vendredi après-midi le prêt d'une saison (sans option d'achat) de Michy Batshuayi. Après la Pro League, la Ligue 1, la Premier League et la Bundesliga, le Diable Rouge va donc déjà découvrir avec la Liga le cinquième championnat de sa jeune et prometteuse carrière.

Formé au Standard, Batsman a porté durant trois saisons les couleurs des Rouches (2011-2014) avant de rejoindre l'Olympique de Marseille. Au bout de deux ans avec les Phocéens, l'attaquant a traversé la Manche et s'est engagé avec Chelsea. Chez les Blues, il a dû se contenter d'un rôle de joker. Pendant une saison et demi, le Diable Rouge a rongé son frein sur le banc londonien mais en janvier 2018, il a trouvé une porte de sortie en étant prêté au Borussia Dortmund. Avec les Allemands, la mayonnaise a immédiatement pris. Auteur de neuf buts en quatorze matches, Batshuayi s'est rapidement mis les supporters des Borussen dans la poche mais une vilaine blessure à la cheville est brutalement venue stopper la réussite du buteur.

Toutefois, sa longue indisponibilité n'a pas remis pas en cause sa participation au Mondial en Russie où il a inscrit un but (contre la Tunisie) malgré un temps de jeu assez faible.

Maurizio Sarri, le nouveau coach des Blues, ne semblait pas en mesure d'offrir à Batshuayi un rôle à la hauteur de ses attentes.

Avec les Naranjas, le joueur de 24 ans tentera donc de poursuivre son ascension vers les sommets.