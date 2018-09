Andreas Pereira jouera pour le Brésil, malgré Lukaku

Andreas Pereira, le joueur de Manchester United né en Belgique d'un père Brésilien, a fait son choix. Il a confié au Globo Esporte avoir choisi de jouer pour le Brésil, malgré les avances de Romelu Lukaku, son coéquipier chez les Red Devils.

Roberto Martinez espérait encore pouvoir le sélectionner avec les Diables Rouges, il n'en sera rien. Appelé par l'entraîneur du Brésil Tite pour les matches amicaux contre les Etats-Unis et le Salvador, Andreas Pereira a répondu favorablement à l'appel de la Selecao.

"Lukaku a essayé de me convaincre de choisir la Belgique", dit-il au Globo Esporte. "Il venait en parler avec moi. Je lui ai répondu que c'était difficile. Jouer pour la Belgique, c'est une autre chose. Alors que jouer pour la Seleçao... C'est le Brésil, je m'y sens à la maison. Romelu m'a dit de choisir avec mon coeur. Il a respecté ma décision".

La victoire de la Belgique contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde ne lui a pas fait changé d'avis. "J'ai regardé le match en Belgique et ça a été très dur de voir le Brésil perdre. On me charriait... et j'étais très fâché. Les amis de mon père me disaient de jouer pour la Belgique, mais j'avais déjà fait mon choix."