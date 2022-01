Ancelotti sur Eden Hazard après la défaite à Getafe : "Il a essayé, mais nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions"

Le Real Madrid, leader de Liga, a essuyé sa première défaite toutes compétitions confondues depuis trois mois dimanche 1-0 à Getafe pour la 19e journée. Pour ce premier match de l’année 2022, Carlo Ancelotti avait décidé d’opter pour un trio d’attaque surprenant. A côté de Karin Benzema, l’Italien a titularisé Rodrygo et Asensio, qui viennent juste de se remettre du Covid.

"La décision de mettre Asensio et Rodrygo a été prise sur des détails à l’entraînement. Je savais qu’ils n’allaient pas tenir 90 minutes car ils viennent d’avoir le Covid" a expliqué le coach madrilène.

Retour sur le banc donc pour Eden Hazard qui est monté à la mi-temps. Le Belge n’est pas parvenu à inverser le scénario d’une rencontre finalement assez plate. Volontaire, actif mais aussi brouillon, il a été ciblé par les rugueux défenseurs de Getafe. Le Brainois n’est pas parvenu à créer le danger, malgré plusieurs centres bien sentis. "Hazard était plus frais. Il a essayé, mais nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions" ajoute Ancelotti. "Avec Marcelo, ils ont bien joué sur le côté gauche, même s’ils n’ont pas non plus créé de grosses occasions."