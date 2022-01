Ancelotti optimiste après la prestation d’Eden Hazard : "Petit à petit, je pense qu’il reviendra"

La qualification du Real Madrid pour les seizièmes de finale de Coupe du Roi ne fut pas une partie de plaisir mercredi soir face à Alcoyano. Capables de sortir le Real en 2021, les pensionnaires de D3 se sont contentés de faire trembler les Merengues pour finalement s’incliner 3-1. Titulaire, Eden Hazard a joué 78 minutes et délivré une passe décisive pour lors d’une soirée plutôt compliquée pour l’ensemble du collectif madrilène.

"Les joueurs de qualité ont souffert plus que les autres", a expliqué le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti après la rencontre. "Eden a essayé, même en tant que 9. Toute l’équipe a fait ce qu’elle devait faire. Hazard, Rodrygo et ce genre de joueurs qui ont plus de qualité ont souffert plus", a répété Ancelotti avant de lancer un message à Hazard.

"J’espère le voir bientôt confiant. Il doit avoir plus confiance en lui car il a les qualités pour faire mieux. Petit à petit, je pense qu’il reviendra. C’est important qu’il fasse ce qu’il est en train de faire. Sa condition est bien meilleure qu’il y a quelques mois. Avec un peu de chance, il va pouvoir retrouver son meilleur niveau !"

Eden Hazard a disputé 16 rencontres depuis le début de la saison dont 8 en tant que titulaire. Le Diable rouge a délivré 2 passes décisives mais n’a pas encore trouvé la voie des filets.