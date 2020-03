Amicaux des Diables, contrat de Martinez, blessure d'Eden Hazard : Mehdi Bayat fait le point

Dimanche soir avait lieu le premier "Complètement Foot ON TOUR" en direct depuis le Stade du Sporting de Charleroi à l’occasion du choc wallon Charleroi-Standard. David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga en ont profité pour accueillir Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting de Charleroi et président de l’Union belge de Football, et évoquer avec lui l’actualité de nos Diables Rouges : le déplacement au Qatar en pleine épidémie de Coronavirus, la blessure d’Eden Hazard ou encore l’avenir de Roberto Martinez.

En pleine épidémie de Coronavirus, le déplacement au Qatar pourrait-il être remis en question ? Pour Mehdi Bayat : "On ne jouera pas avec la santé de qui que ce soit. Il faut être très clair à ce niveau-là. Donc pour le moment, le déplacement est toujours organisé et nous allons au Qatar au mois de mars. Si entre temps il se passe quelque chose ou s’il y a une situation qui nous impose de devoir annuler le tournoi, on ne jouera jamais avec la santé ni de nos joueurs, ni de nos supporters."

Mehdi Bayat est également revenu sur la blessure d’Eden Hazard : "C’est une grosse déception pour tout le monde. Nous voulions déjà avoir Eden avec nous au mois de mars au Qatar. On sait qu’Eden est un joueur extrêmement important dans notre équipe. On a besoin de lui. On va le soutenir du mieux possible. Et j’espère qu’on pourra compter sur lui pour cet Euro parce que c’est un joueur incontournable pour nous."

Faudra-t-il revoir les ambitions à la baise en cas d’absence d’Eden à l’Euro ? Mehdi Bayat : "Je n’ai même pas envie de penser à ça. C’est un cas que l’on connait, qui médicalement a déjà été constaté par d’autres joueurs. On sait quel est le process pour pouvoir faire en sorte qu’Eden puisse jouer avec nous. Et le timing aujourd’hui nous permet d’être optimiste et d’imaginer qu’Eden Hazard pourra nous accompagner à cet Euro ô combien important pour nous."

Mehdi Bayat a une nouvelle fois évoqué l’avenir de Roberto Martinez à la tête des Diables : "C’est une question qu’on me pose très régulièrement. En fait, j’ai le sentiment qu’on veut créer un problème Roberto Martinez. Il n’y a pas de problème Roberto Martinez. On est dans une relation tout à fait cordiale, chaleureuse. Je pense que Roberto a montré qu’il aime la Belgique, qu’il se sent bien ici. On est tout simplement dans un cursus logique et normal. Il sera en fin de contrat après l’Euro. On discute tranquillement, sereinement. Parfois quand je parle avec lui, on se demande quel est le problème ? Pourquoi toute la presse en Belgique a envie de précipiter les choses ? La seule chose qu’on ait dite, aussi bien lui que nous, c’est qu’on veut que les choses soient clarifiées avant l’Euro. Et je peux vous dire que ce sera fait avant l’Euro. Je pense que c’est important que la situation soit clarifiée pour les joueurs, pour le groupe, pour tout le monde. Mais encore une fois, tout va très bien avec Roberto Martinez qui prend toujours autant de plaisir à faire son travail."