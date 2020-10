Alexis Saelemaekers a discuté avec FRank Kessie, son équipier en club, après la partage entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. - © BRUNO FAHY - BELGA

Alexis Saelemaekers "ne pouvait pas rêver mieux" pour ses débuts - Diables Rouges - 08/10/2020 Elu Devil of the Match, Alexis Saelemaekers ne pouvait rêver mieux pour ses premières minutes sous la vareuse des Diables Rouges. En distribuant une belle passe décisive à Michy Batshuayi, l’ancien Anderlechtois pensait avoir fait le plus dur lors du partage contre la Côte d’Ivoire ce jeudi. "Ce match a été une formidable expérience pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux pour mes débuts. J’essaye toujours d’aider l’équipe quand je monte sur le terrain et aujourd’hui ça marche, j’en suis content. Mais il y a le résultat collectif qui est dommage et il faudra voir ce qui n’a pas été afin d’être meilleur", a lancé d’entrée Alexis Saelemaekers. Content, Saelemaekers peut l’être. Car depuis quelques mois, l’ancien Mauve réussi partout où il passe, notamment dans son club de l’AC Milan. Malgré des choix qui ont été difficiles à prendre, Alexis ne les regrette pas : "Ça a été des choix difficiles malgré tout car j’ai passé toute ma formation à Anderlecht et je suis content de ce que j’ai vécu là-bas. Après, je travaille tous les jours très dur pour essayer que les résultats se voient sur le terrain et pour le moment ça fonctionne." Il est vrai qu’un joueur avec une telle mentalité a fait du bien hier soir sur la pelouse. De quoi donner des enseignements à Roberto Martinez pour la suite.