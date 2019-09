Alex Teklak sur Hazard et Courtois: "On a vraiment exagéré les critiques à leurs égards"

Le Real Madrid a bien mal entamé la Ligue des Champions en étant battu sèchement 3-0 par un PSG des grands soirs mercredi. Le PSG, privé de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Edinson Cavani s’est imposé grâce à un doublé d’Angel Di Maria et à un but dans les arrêts de jeu de Thomas Meunier, titularisé au poste de latéral droit, ce mercredi à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Champions League.

Si la prestation moyenne du Real est à mettre en exergue, que dire de celles d’Eden Hazard et Thibaut Courtois, nos deux Belges titulaires pour la Casa Blanca ? "Tout le monde a été très dur avec les deux joueurs", a déclaré Alex Teklak à notre micro.

Et d’ajouter : "J’ai l’impression qu’en Belgique c’est un sport national de brûler tout ce qu’on a aimé. Et quand j’ai vu les commentaires et même ceux de la presse, je me suis dit woaw. C’est un peu trop."

Car oui le début de saison du Real n’est pas terrible. Mais "il ne faut jamais oublier que c’est exceptionnel d’avoir deux Belges qui jouent dans un des deux meilleurs clubs du monde (le Barça et le Real). Je trouve que par rapport à la modération qu’on doit avoir à l’égard de nos joueurs, il faut faire preuve de chauvinisme et on a été complètement à côté de la plaque", continue Alex Teklak.

Attention, notre consultant ne nie pas que le Real Madrid n’est pas au niveau : "Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas être objectif. Mais je trouve que l’on a vraiment exagéré les critiques à leurs égards. Ils ne sont pas bien pour le moment, mais qui est bien au Real Madrid actuellement ? Citer moi un joueur qui est très bien ? L’équipe est en train de digérer une grosse préparation physique, avec un nouveau préparateur. Et je crois que tout ça va rentrer dans l’ordre quand les gars seront au point. Car on peut constater que le PSG les a mangés au niveau physique."

Bref il faut laisser du temps à l’équipe. Mais Est-ce que le Président du club aura la patience d’attendre que la mayonnaise prenne ? Pour Alex Teklak, le temps sera important et "le meilleur est à venir. Ça va fonctionner, mais il faudra être patient à l’égard de Courtois et d’Hazard. Car si nous ne le sommes pas, qui va l’être ? En tout cas, ce ne sera pas la presse espagnole", conclu notre consultant.