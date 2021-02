Alex Teklak : "La Premier League n’a-t-elle pas usé Hazard ?"

Pascal Scimè va dans le même sens : "Il ne faut pas être alarmiste et s’inquiéter de trop. Mais force est de constater, on a des joueurs clés qui sont blessés. Si on regarde les titulaires indiscutables, Eden Hazard , Kevin De Bruyne , Axel Witsel , Timothy Castagne et Thorgan Hazard , ça fait 4-5 titulaires. Et ce qui est intéressant, c’est que sur la liste, il n’y a pas de points communs. Mais il y a plusieurs mois, les kinés et médecins avaient prévenu que ça allait arriver. Il faut donc se poser la question suivante : dans quel état de fraîcheur physique et mental vont arriver les joueurs clés ? Car c’est sur eux qu’il faut se focaliser. Il faut que ces joueurs aient des repères avant d’aller à l’Euro."

Et notre consultant Complètement Foot d’ajouter : "Il y a encore pas mal d’interrogations sur ces joueurs. Il faudra voir aussi si pour eux, ça ne va pas être bénéfique. Mais, c’est difficile de se prononcer. Pourtant, c’est compliqué de ne pas compter sur ces cadres. On le voit d’ailleurs, il n’y a pas que la Belgique qui a ce genre de soucis."

À nouveau blessé, Eden Hazard sera-t-il fit pour l’Euro en juin ? Mais il n’est pas le seul chez les Diables. Pour Alexandre Teklak , "on peut être inquiet pour les joueurs majeurs et donc Hazard . Les joueurs qui sont des cadres et titulaires indiscutables, mais blessés, cela pose problème."

Le souci avec Hazard, c’est que les problèmes le suivent depuis son arrivée au Real Madrid. "Il est arrivé en surpoids et il a dû rattraper le temps perdu. Et Eden a une particularité, par rapport par exemple à Kevin De Bruyne qui peut jouer en étant moins bien, Hazard non. Sa qualité, c’est son explosivité, sa capacité à éliminer en un contre un. Et il s’est précipité dans ses retours. Car, il y a le fait d’être prêt médicalement et athlétiquement sur le terrain. J’ai passé des échographies qui disaient que j’étais guéri, mais sur le terrain, je sentais que ça pouvait à nouveau lâcher et cela m’empêchait de jouer à fond. Il faut vraiment qu’il reparte de zéro, mais il ne pourra pas le faire cette saison", poursuit Alex Teklak.

Repartir de zéro, c’est sans doute une bonne idée. Et pourquoi ne pas se réinventer comme l’explique Pascal : "Je lance un pavé dans la mare. Hazard a des qualités athlétiques, mais il est sur les terrains depuis 14-15 ans. Et si ton hygiène de vie n’est pas excellente, ça peut aussi jouer. Et 30 ans, c’est un cap physique. Ronaldo par exemple, s’est réinventé. Hazard voit son explosivité diminuer. Ne doit-il pas changer sa façon de jouer ?"

"Il peut" confirme Alex : "Exemple avec Ronaldo. Il avait invité Messi à venir en Italie, car les soins et les méthodes sont bien. Et puis, il faut se demander si la Premier League ne l’a pas usé ? Il a été sollicité pendant des années et il a eu quelques problèmes à Chelsea dans ses dernières années chez eux. Mais j’espère qu’il sera là le plus rapidement possible", conclu notre consultant.