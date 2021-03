Alex Teklak : "Kevin De Bruyne, c’est un joueur tellement inspirant pour ses partenaires"

La victoire des Diables a été assez évidente. Du coup, Pascal Scimè a qualifié la prestation de notre équipe nationale d'"au petit trot car on était face à un adversaire qui ne méritait pas plus que ce qu’on a fourni comme effort ce soir."

Alex Teklak a aussi été dans ce sens : "On n’a pas dû trop forcer et on a bien maîtrisé le sujet. La seule chose embêtante, c’est la manière dont on encaisse le but. On était exposé. Il y a peut-être là matière à travailler, même si la contre-attaque galloise était parfaite."

Et notre consultant d’ajouter et de choisir un nom propre pour évoquer le match : "Kevin De Bruyne."

"Face à un système, il faut pouvoir faire des différences. Romelu Lukaku n’a pas pu en faire, car les Gallois ont chaque fois fermé l’axe et il avait peu de soutien. Ca devait venir de plus bas et De Bruyne était là. C’est un joueur qui interprète très bien les matches et pour un entraîneur, c’est tellement bien d’avoir un joueur comme lui. Il a toujours eu ça en lui, il interprète le jeu de la manière qu’il faut. C’est un joueur inspirant pour ses partenaires."