Alex Teklak: "Il faut parfois être un petit peu plus chauvins"

"Vous partez du postulat que ça ira pour Kompany . Et j’espère que ça va aller parce que c’est important qu’il soit là. Mais si d’aventure ça n’allait pas pour lui, on aurait reproché à Martinez de ne pas avoir fait jouer Ciman aujourd’hui. Je le trouve assez cohérent par rapport à sa logique. Il est conséquent par rapport à ce qu’il a fait jusqu’ici et à ce qu’il a déclaré", a expliqué Alexandre Tekak.

"Le fait d’avoir une nouvelle fois conservé le zéro derrière peut paraître anodin mais pour moi c’est encore un enseignement important, même si c’est contre l’Egypte, un adversaire à notre portée. Les nombreux changements font qu’encore une fois le match s’effrite en deuxième mi-temps. Tu perds un peu le fil du match, mais tu perds surtout en intensité. […] Il faut surtout retenir la première mi-temps où on a eu de très bons moments. Il y a quand même une chose qui me gêne : ce sont les difficultés qu’on a dans les moments de reconversion. A certains moments, on est trop à plat derrière. D’un autre côté, Martinez a pu se permettre de donner du temps jeu à toute une série de joueurs qui en manquaient cruellement. Je pense à Chadli , à Marouane aussi, à Januzaj qui a pu apporter quelque chose de différent. Maintenant, le test en tant que tel, face à cet adversaire, est à relativiser. Tu vois aussi au travers de la première mi-temps qu’il y a des joueurs dont tu ne pourras pas te passer. A part l’incertitude avec Kompany , les 11 titulaires sont là. Objectivement, Laurent Ciman a fait un bon match", affirme notre consultant.

Sur les attentes actuelles autour des Diables

Les Diables rouges vainqueurs 3-0 face à l'Egypte - © DIRK WAEM - BELGA

"Depuis le début de la préparation, c’était surtout le cas contre le Portugal, je trouve qu’on est dans une attente qui est trop forte par rapport à ce qu’on va rencontrer en coupe du Monde. On va être dans un groupe où logiquement on devrait passer. J’ai la sensation qu’on en attend beaucoup trop actuellement. Le vrai examen, c’est quand on va débuter la Coupe du Monde, et surtout les huitièmes de finale, où la Coupe du Monde va débuter pour nous", juge Alexandre Teklak.

Et sur la réaction de Martinez par rapport à ces attentes, il conclut : "Après le Portugal, plutôt que de voir les enseignements positifs de ce match, on a vu les enseignements négatifs. Et je crois d’ailleurs que ce n’est pas par hasard si Martinez est sorti dans la presse en disant qu’il attendait plus de soutien de la part du public. Je le sens parfois déconcerté par rapport à cela. Je trouve que ces interventions sont conséquentes et logiques d’un point de vue sportif. Quand il dit quelque chose, ça m’intéresse, et ça n’a pas toujours été le cas par le passé. Ici je me dis qu’il y a un vrai avis. Après, il peut se tromper, et on dira qu’il s’est trompé s’il fait des mauvais choix, si ça ne va pas parce qu’il est trop pointu et psychorigide par rapport à sa tactique, … Mais de manière globale, j’ai l’impression qu’il est parfois jugé avant même que son procès soit entamé. Je ne crois pas que l’équipe nationale ait besoin de ça, et il faut être un petit peu plus chauvin à certains moments peut-être. Je crois que ça peut porter une équipe."