Alex Teklak et Pascal Scimè dévoilent leur liste des 23 Diables pour le Mondial

Entre Kabasele et Boyata , Pascal Scimè choisit le défenseur de Watford : "Je ne tiens pas compte du fait qu’il ne joue pas depuis six semaines. Il a été blessé mais il revient maintenant. Il devrait entrer en ligne de compte pour la sélection lors du prochain match. C’est une valeur sûre à Watford. Je l’ai mis en ballottage avec Boyata, mais je prends Kabasele."

Teklak ne reprendait pas Benteke, ni Mirallas et Dendoncker...

Les 23 Diables retenus par Alex Teklak sont les mêmes que ceux de Pascal Scimè à l’exception de Thorgan Hazard qu’il place dans sa sélection au détriment de Christian Benteke :

Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Christian Kabasele

Axel Witsel, Moussa Dembelé, Radja Nainggolan, Kévin De Bruyne, Marouane Fellaini, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thorgan Hazard

Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens, Michy Batshuayi

Alex Teklak justifie le choix de ne pas reprendre Christian Benteke : "Son temps de jeu est famélique. Il rejoue mais il a été blessé et sa saison n’est pas exceptionnelle. Lukaku a fait plus de progrès dans le style qu’on reconnaissait justement à Benteke. Je ne sais pas si c’est vraiment utile de l’avoir. Mais choisir c’est renoncer, et il sera peut-être dedans. J’ai choisi Thorgan Hazard pour sa polyvalence. Benteke, tu ne peux l’utiliser qu’en 9, alors qu’Hazard a la capacité de pouvoir jouer dans un triangle, de pouvoir jouer à gauche, à droite, en soutien direct de l’attaquant aussi. Je crois qu’il est vraiment capable de jouer dans un couloir seul. C’est aussi pour ça que Chadli est dans ma sélection parce qu’il peut jouer à gauche, à droite, à l’intérieur. C’est un gros avantage."

Le consultant de Complètement Foot n’intègre pas non plus Kevin Mirallas et Leander Dendoncker dans sa sélection : "Pour Mirallas, c’est quand même fort inégal ces derniers temps. Je ne crois pas qu’il y sera. Dendoncker non plus. Pour lui, ça va être dépendant de ses playoffs 1. S’il fait à nouveau de gros playoffs, il va postuler pour une place."

Et Pascal Scimè de poursuivre : "Je pense que là où il n’y aura aucune surprise, c’est au milieu de terrain. Tous ceux que nous avons cités seront présents. Sauf accident de parcours, Nainggolan y sera. Tielemans aussi. Le milieu de terrain est donc complet. Après, il fera peut-être le choix de prendre Dendoncker comme défenseur central. Mais est-ce qu’il va passer devant Kabasele ou Boyata ? Je ne pense pas."