Alderweireld participe à un but CSC de Tottenham, Leicester se passe de Tielemans et Praet mais gagne

Les matches s’enchaînent à une vitesse folle en Premier League. Deux jours après avoir joué lors du Boxing Day, Tottenham et Leicester étaient à nouveau sur la pelouse pour affronter respectivement Norwich et West Ham sur le coup de 18h30. Les Spurs s’en sont sortis plutôt bien avec un partage 2-2 en déplacement tandis que Leicester a oublié la claque reçue par Liverpool jeudi (0-4) en battant les Hammers 1-2.

Malmené par la lanterne rouge, Tottenham a limité les dégâts à la pause en rentrant avec un passif d’un but, une bonne nouvelle quand on pense au but annulé à Teemu Pukki pour un hors-jeu millimétré. Au retour des vestiaires, José Mourinho a décidé de remplacer Juan Foyth et Jan Vertonghen. Les Spurs sont rapidement revenus au score via un coup franc de Christian Eriksen mais un but contre son camp de Serge Aurier – suite à une bonne mais malchanceuse intervention de Toby Alderweireld – a replacé la lanterne rouge de Premier League aux commandes (61e). Comme souvent, c’est Harry Kane qui est venu résoudre la situation en transformant un penalty (83e) pour offrir un point bienvenu compte tenu du déroulement du match. Les Londoniens grimpent provisoirement à la 5e place du championnat avec 30 points.

Dans l’autre match de 18h30, Brendan Rodgers a décidé de changer neuf joueurs du onze de base de Leicester aligné contre Liverpool. Youri Tielemans s’est donc installé sur le banc et y est resté toute la rencontre. Dennis Praet n’était de son côté pas convoqué. Cela s’est tout de même bien terminé pour les Foxes qui ont su faire la différence grâce aux buts d’Iheanacho (40e) et de Demarai Gray (56e). En attendant le match de Liverpool dimanche contre Wolverhampton, Leicester est 2e à 10 points des Reds et compte quatre longueurs d’avance sur Manchester City.