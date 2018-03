Albert sur le douloureux souvenir Al Owairan en 94: "Cela s'efface avec le temps"

Quand on évoque l'Arabie Saoudite, impossible de ne pas repenser à ce match de Coupe du Monde 1994 que les Diables rouges ont perdu 1-0 sur un but exceptionnel d'Al Owairan.

Le fantastique solo Saeed Al Owairan glace la Belgique entière dès la 5e minute. Un contrôle manqué de Scifo rend le ballon aux Saoudiens. Al Owairan est parti, on ne le reverra plus. Il navigue entre cinq maillots rouges quasi spectateurs et s'en va ajuster Preud'homme. Les Diables ne s'en relèveront pas (0-1). Le slalom géant de 70 mètres du numéro 10 saoudien sera par la suite élu 16eme plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde.

Philippe Albert revient sur ce but qui reste gravé dans les mémoires: "Il n'y a pas que la défense belge qui est passée à travers. Le gars fait 70 mètres ballon au pied. Là, il y a certains joueurs, à certains moments, qui auraient du faire le nécessaire pour éviter que ce joueur se retrouve en position avantageuse. Je pense que certains joueurs n'ont pas voulu prendre une carte jaune et risquer d'être suspendu au tour suivant. On peut le comprendre mais, vu le nombre d'occasions créées par la Belgique, avec un minimum d'efficacité, on n'aurait pas connu ce résultat-là."

Aujourd'hui, le slalom géant d'Al Owairan n'est-il donc plus qu'un mauvais souvenir ? "Cela s'efface avec le temps mais sur le coup, cela avait fait mal, confie Philippe Albert. On restait sur deux victoires, face au Maroc et les Pays-Bas. Un match nul nous aurait permis de jouer l'Irlande en 1/8èmes de finale tout en restant à Orlando où on avait nos bases. C'est un mauvais souvenir. C'est un match qui avait l'air facile au départ. Cela aurait pu l'être si on avait mis au fond toutes nos occasions. On est finalement battu 1-0 avec un but extraordinaire d'Al Owairan. Cela a un peu terni ce dernier match de phases de poules et résultat, on a joué l'Allemagne à Chicago au lieu de l'Irlande. On ne doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut rejouer ce match 1.000 fois, on le gagne à chaque fois car on mettra une des 40 occasions créées pendant ce match-là. Je suis persuadé que si on avait joué l'Irlande en 1/8èmes à Orlando, on se serait retrouvé en quarts. On aurait alors pu parler d'une grande Coupe du Monde même si l'objectif était les huitièmes de finale et on l'a atteint."