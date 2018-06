Albert: "La titularisation de Laurent Ciman, c'est incompréhensible"

Roberto Martinez a décidé de titulariser Laurent Ciman ce mercredi en match amical contre l'Egypte. Il utilise donc un joueur qui ne devrait logiquement pas aller à la Coupe du monde, étant donné qu'il est actuellement dans le groupe des Diables en tant que joker médical si Vincent Kompany ou Thomas Vermaelen ne devait pas récupérer avant le début de la compétition. Une décision que le sélectionneur national justifie simplement en expliquant que Laurent Ciman est le numéro 3 dans l'axe de la défense derrière Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. "Ciman est dans le groupe depuis deux ans et il est très efficace dans son rôle lorsque l’on fait appel à lui" ajoute Roberto Martinez avant le match. "On se souvient de sa montée au jeu après 20 minutes contre la Bosnie-Herzégovine. Il a eu beaucoup d'influence dans ce match. C'était une rencontre très importante pour la qualification. Ce soir, c’est une nouvelle opportunité pour Laurent d’engranger du temps de jeu et de travailler les automatismes avec ses partenaires sur le terrain."

Le plan de l'entraîneur serait-il de donner du temps de jeu aux trois défenseurs centraux valides (Boyata, qui a joué contre le Portugal; Ciman qui joue ce mercredi contre l'Egypte; et Dendoncker lundi prochain contre le Costa Rica)? "C'est probablement son plan" affirme notre consultant Fred Waseige. "Mais cela reste incompréhensible. Il a fait monter Boyata contre le Portugal, indiquant que Laurent Ciman était numéro 4. Ici, il affirme qu'il est le back up privilégié de Kompany et Vermaelen. Et non Boyata. Ciman doit être dans les 23. Il a déjà vécu deux compétitions internationales (NDLR: la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016). Il connait l'ambiance et tout le monde l'apprécie. Je ne comprends pas bien le raisonnement de Martinez. A moins que Roberto Martinez ne sache déjà que Vincent Kompany ne sera pas à la Coupe du Monde."

"La titularisation de Laurent Ciman, c'est inquiétant" complète Philippe Albert. "J'espère que Laurent Ciman va faire un gros match pour créer des problèmes à Roberto Martinez, qui s'enfonce un peu plus au niveau de cette sélection pour la Coupe du monde. C'est incompréhensible. J'ai du mal à trouver des mots. Mais rien que pour le professionnalisme de Laurent Ciman, j'espère qu'il va sortir un grand match".