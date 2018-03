Albert : "L'Arabie Saoudite ? Le match idéal pour faire des essais"

Ce vendredi, à midi, Roberto Martinez dévoilera sa sélection pour le match amical que les Diables rouges disputeront face à l'Arabie Saoudite le 27 mars prochain. La question est de savoir si le coach fédéral va élargir son groupe ou poursuivre avec ceux qui ont participé à la phase qualificative.

"C'est le match idéal pour tester certains joueurs. Les matches amicaux suivants sont très proches du début de la Coupe du Monde. Ce sera donc trop tard pour les tests", a confié Philippe Albert au micro de la RTBF.

Et de poursuivre : "C'est l'adversaire idéal et la période idéale pour effectuer des essais et lancer certains éléments qui brillent depuis quelques semaines dans notre championnat. Je m'attends, par exemple, à ce qu'un gars comme Limbombé (du FC Bruges, ndlr) fasse partie de la sélection. Ce serait bien d'essayer quelque chose sur le flanc gauche avec lui suite au départ de Carrasco en Chine où cela ne se passe trop bien pour lui. Il faut une solution à ce niveau-là."

Je ne pense pas qu'on apprendra grand chose en alignant notre équipe-type ...

"Ce sera aussi le moment de faire souffler l'un ou l'autre joueur comme De Bruyne ou Hazard qui ont énormément joué. Martinez connaît toutes leurs qualités. C'est un match amical qu'on doit prendre évidemment au sérieux mais il faut tenir compte du contexte, insiste Philippe Albert. Il restera un peu plus de 2 mois et demi avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde et je ne pense pas qu'on apprendra grand chose en alignant notre équipe-type. Autant risquer quelque chose".