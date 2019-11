Albert et Waseige "surpris" par Martinez et convaincus par Benteke et Carrasco

Philippe Albert: "Benteke et Carrasco ont marqué des points" - Football - Diables rouges -... Philippe Albert et Frédéric Waseige sont revenus en notre compagnie sur la victoire 6-1 des Diables rouges face à Chypre mardi soir. Avec sept changements dans son onze de base, Roberto Martinez a tout d’abord surpris nos deux consultants. "Il a pris tout le monde à contre-pied comme à son habitude. Sept changements, c’était assez hasardeux mais ça s’est plutôt bien passé. Il faudra tout de même éviter de faire certaines erreurs face à un adversaire plus réputé", explique Philippe Albert. "Je suis très étonné. Je m’attendais à ce qu’il offre cette dernière fête à tous ses titulaires pour l’aboutissement de la campagne. Il a un peu changé ces derniers mois et je ne peux pas lui donner tort", a confirmé Frédéric Waseige. Les prestations de deux de ces sept joueurs ont particulièrement marqué nos consultants. Les joueurs en question sont Christian Benteke et Yannick Carrasco. "Benteke a eu des moments difficiles au cours des derniers mois dans son club mais ce mardi soir il a été impressionnant, surtout dos au but", estime Albert. "Deux réalisations alors qu’il n’avait plus joué de puis pas mal de temps, c’est impressionnant. L’autre joueur qui est sorti du lot, c’est Carrasco qui était dans un rôle plus offensif. Quand on le décharge du travail défensif, on voit toutes les qualités qu’il a déjà montrées à Monaco ou à l’Atletico Madrid", a-t-il ajouté. Pour Frédéric Waseige, ce match face à Chypre n’est peut-être pas le test idéal sur lequel se baser en vue d’une possible sélection en juin. "Je ne pense pas que ce match va changer grand-chose à la destinée de certains joueurs mais il est évident que Benteke et Carrasco ont marqué des points. Ceci dit, le contexte de ce match ne peut pas permettre de sélectionner un joueur ou pas par rapport à sa performance du soir. Ça ne change rien à mon opinion sur ces deux joueurs d’ailleurs. Benteke est un excellent joueur et Carrasco peut faire mal quand il a quelqu’un derrière lui." Le mot de la fin sera pour Philippe Albert. "J’espère qu’il n’y aura pas de blessés, surtout au niveau de joueurs très importants comme Eden Hazard ou Kevin De Bruyne qui ont encore prouvé qu’ils étaient au top de leur forme dans une équipe 'bis' qu’ils ont emmené vers une victoire méritée."