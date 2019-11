Alaves - Real Madrid: Un déplacement crucial pour des Madrilènes privés de Hazard (LIVE commenté 13h)

Le Real Madrid sera privé d'Eden Hazard ce samedi pour son déplacement à Alaves lors de la 15e journée de Liga. Victime d'une contusion suite à un contact avec Thomas Meunier en Ligue des Champions, le Diable rouge devrait être de retour dans environ une semaine. Thibaut Courtois sera en revanche présent dans les cages des Merengues pour cette rencontre qui débute à 13h et que vous pourrez suivre en direct commenté dès 13h.

Rassurants dans leurs prestations depuis plus d'un mois, les Madrilènes ont montré de belles choses face au PSG en semaine et veulent poursuivre sur le même ton. Ce duel pourrait d'ailleurs constituer une occasion idéale de mettre sous pression Barcelone, attendu par un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Atletico Madrid dimanche. Le Real et le Barça se partagent actuellement la tête du classement avec 28 points après un début de championnat en dent de scie.

La victoire est donc cruciale pour les hommes de Zinedine Zidane qui veulent garder le bon cap. La tâche ne sera pas des plus facile face à un adversaire coriace qui reste sur deux victoires consécutives et qui s'était imposé 1-0 sur ses terres la saison dernière.