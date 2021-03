Adrien Truffert, dans le radar de Roberto Martinez : donnez-lui des bonbons…

Roberto Martinez a de la truffe. Après avoir scouté le défenseur central néerlandais de Leeds Pascal Struijk, le sélectionneur a jeté son dévolu sur Adrien Truffert, le jeune back gauche français du Stade Rennais. Point commun entre les deux joueurs : ils sont nés en Belgique et bénéficient donc d’un double passeport qui les rend éligibles pour les Diables Rouges… si bien sûr le projet belge les intéresse.

Adrien Truffert a 19 ans, il est né… à Liège (qu’il a quitté avec ses parents… dès l’âge de 3 mois) et crève l’écran cette saison sur le flanc gauche du Stade Rennais. Selon nos confrères de Sport-Foot Magazine, le contact a été établi en début de semaine : dans sa quête de défenseurs pour succéder à l’actuelle génération vieillissante, Roberto Martinez aurait contacté le joueur et son entourage. Invité de Complètement Foot, le sélectionneur des Diables n’a pas caché qu’il recherchait des profils tous azimuts.

" Adrien Truffert est LA grosse révélation de cette saison " explique Laurent Frétigné, Chef des Sports à Ouest-France Rennes et assidu des tribunes du Stade Rennais. " C’est depuis quelques années une promesse du Centre de Formation (NDLA : dont la tête de pont se nomme Eduardo Camavinga), il a fait son chemin sans faire de bruit. C’est un travailleur et il a ‘de la caisse’, comme on dit : il a une grosse VMA et produit des courses incessantes. Il a su être patient et a bénéficié d’un coup de pouce du destin : il a fait son entrée en Ligue 1 en début de saison contre Monaco suite à la blessure de Faitout Maouassa… et il a d’emblée servi un assist et marqué le but décisif ! "

Les pieds sur terre

Déjà coté à 8 millions d’euros sur Transfertmarkt.de, Truffert a gratté 25 matches cette saison, dont 5 en Ligue des Champions, avec à la clé 1 but et 5 assists. À l’image de son équipe, qui vient de se séparer de son coach Julien Stephan après avoir chuté à la 10e place de Ligue 1, le jeune back gauche connaît actuellement une période plus difficile.