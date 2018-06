Adnan Januzaj, cet OVNI du football belge

Il fait ses grands débuts le 14 septembre 2013 en montant au jeu contre Crystal Palace. Il dispute au total 35 rencontres (27 de Premier League, 2 de Champions League, 4 de League Cup, 1 de FA Cup et 1 lors du Community Shield). Il inscrit 4 buts (dont un doublé contre Sunderland) et délivre 8 passes décisives. Cette saison marque son éclosion. Sept pays (Belgique, Albanie, Angleterre, Croatie, Serbie, Turquie et Kosovo) se l’arrachent. C’est finalement les Diables Rouges qui ont la préférence du joueur qui l’annonce… quelques semaines avant l’annonce de la liste pour le Mondial.

Invité surprise de la liste élargie de Roberto Martinez il y a un peu plus de trois semaines, Adnan Januzaj a de grandes chances de devenir le premier Diable Rouge à disputer deux Coupes du Monde consécutives sans avoir joué la moindre minute en qualification. Son parcours et sa personnalité en font assurément le joueur le plus méconnu de la sélection 'noir, jaune, rouge'.

Après le Brésil, difficile d'assumer son nouveau statut

Adnan Januzaj - © JOHN THYS - AFP

La saison suivante, le Bruxellois peine à assumer son nouveau statut d’international. Louis van Gaal, nouveau coach des Red Devils, l’utilise avec parcimonie. Son caractère trop individualiste et son manque de régularité lui valent certaines remarques cinglantes du Néerlandais. La saison d’United est compliquée, celle de Januzaj également (0 but, 0 assist). Après deux matches amicaux (Australie et Islande) et un match de qualification pour l’Euro 2016 contre le pays de Galles, il disparaît à partir de 2015 des sélections des Diables.

A l’été 2015, il est prêté au Borussia Dortmund et espère se relancer dans un championnat plus 'ouvert'. Mais le Belge ne réussit pas à convaincre Thomas Tuchel qui pointe régulièrement du doigt son manque d’implication et de travail défensif. Il se met également le staff de Wilmots à dos en déclinant une sélection avec les Diablotins pour se concentrer sur son club. Sans succès. Après seulement 6 mois et 3 passes décisives en 12 petits matches, il revient la queue entre les jambes dans le nord de l’Angleterre. Entre blessures, apparitions timides avec les A et ‘relégation’ en U21, il vit une fin de saison sans relief.

Encore une fois, Januzaj est prêté en fin d’intersaison et rejoint Sunderland. Il s’impose chez les Black Cats (28 rencontres toutes compétitions confondues pour 1 but et 3 assists) mais ne peut éviter la relégation du club.

Il revient de nouveau à ManU mais prend rapidement la direction de la Liga et de la Real Sociedad qui débourse environ 9 millions d’euros. Le milieu offensif prend ses marques petit à petit et se fait sa place. Martinez, qui "fonde de grands espoirs sur lui", le convoque en novembre de l’année passée. Plus de deux ans après sa dernière apparition. Pourtant, il ne dispute pas la moindre minute contre le Mexique et le Japon. Mais il est de retour dans le giron des Diables. Au bon moment. Encore une fois.

Et ses dernières prestations de la saison font le reste. Januzaj se met à nouveau en évidence à l’approche du Mondial.

Pour le coach fédéral, rien d’étonnant donc de le voir dans la liste élargie : "Adnan a été une révélation sur les six derniers matches en club."

En une semaine de préparation et 45 minutes contre la Portugal, le gaucher a fini de convaincre son sélectionneur qui le voit comme une solution évidente en soutien d’attaque côté droit.

"Adnan se sent très bien dans une position où il vient de la droite. Il a fait preuve d’une grande maturité. C’est quelque chose qui m’impressionne beaucoup. Je l’avais déjà ressenti lors des entraînements et il l’a encore montré en montant au jeu. Il utilise très bien les espaces, il pénètre, il a une grande faculté d’élimination en un-contre-un. Je suis très heureux de ce qu’il a montré dans ce match" conclut Martinez.

Tous les feux semblent au vert pour le Bruxellois qui devrait donc rentrer un peu plus dans l’histoire du football belge.