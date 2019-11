A la veille de son 125e anniversaire, l'Union Belge de Football modifie son identité visuelle

Alors que l'Union Belge de Football fêtera son 125e anniversaire l'année prochaine, elle a décidé de faire peau neuve en adoptant une toute nouvelle identité visuelle. Selon le communiqué envoyé ce jeudi, il s'agirait plutôt d'une "évolution" et non d'une "révolution".

Les éléments clés de l'ancien emblème, la couronne, les lauriers et les trois couleurs nationales sont conservés. On notera que les sigles KBVB et URBSFA sont, eux, remplacés par les lettres RBFA (Royal Belgian Football Association), jugées plus "internationales." Sur la gauche, un rond noir (symbolisant une balle de foot), est surmonté par trois lignes verticales noires, jaunes et rouges. L'ensemble forme la lettre "B" de Belgique. Cette balle noire sera également affichée sur les maillots des Diables rouges et des Red Flames.

"Au fil des ans, la Fédération a conçu plusieurs nouvelles marques : Diables Rouges, Red Flames et 1895. Celles-ci ont toujours bénéficié d'un logo qui leur était propre, mais qui n'avait rien à voir avec celui de l'URBSFA. C'est pourquoi nous avons recherché une identité visuelle commune", déclare Manu Leroy, directeur marketing et communication de l'Union belge. "Dans le cadre de notre 125e anniversaire, nous avons décidé d'adopter cette nouvelle identité avec quatre logos modernes qui reflètent visuellement notre appartenance à une même grande famille. Le style ligne claire du dessinateur Hergé rend notre nouvelle identité plus belge que jamais".

Le site internet de l'Union belge va aussi changer d'adresse. A partir du 8 novembre, belgianfootball.be fera place à rbfa.be.

De surcroît, en préparation des festivités de son 125e anniversaire, l'URBSFA publiera le mois prochain un album photos illustrant le patrimoine du football belge. En janvier, le gala du Soulier d'Or sera, quant à lui, placé sous le signe du 125e anniversaire de l'URBSFA. "De nombreuses autres activités sont également prévues, comme notamment une exposition, une pièce de théâtre et un match des légendes", selon l'Union belge.