A Chelsea, personne ne dira un jour du mal d’Eden Hazard

Stop ou encore pour Eden Hazard à Chelsea ? Les fans des Blues croisent les doigts pour que la star belge reste encore une saison à Stamford Bridge, « sa maison ».



Comme en témoigne le reportage de Benjamin Deceuninck tourné à l’occasion de la demi-finale retour entre Chelsea et Francfort, Eden est adoré de tous. Personne ne dira un jour du mal de l’actuel numéro 10 des Blues comme le souligne un supporter. Et ce, même si prochainement il rejoint Thibaut Courtois au Real Madrid !



Jeudi dernier, c’est lui qui a inscrit le tir au but décisif dans un stade en ébullition. Le capitaine des Diables rouges a envoyé Chelsea en finale de l’Europa League. Il pourrait boucler la boucle de la plus belle manière qui soit. En 2013, il avait clôturé sa 1ere saison à Chelsea par un succès en ... Europa League (finale qu’il a manqué en raison d’une blessure). Le 29 mai prochain, il pourrait donc quitter le club anglais en décrochant à nouveau ce trophée européen.



«Si je dois partir, j’espère qu’ils ne m’en voudront pas. J’ai encore la possibilité de rester un an. Je ne sais pas encore. On verra, je pense juste à gagner ce trophée, si ce sera le dernier, ils seront quand même contents», a d’ailleurs souligné le joueur belge au micro de la RTBF après la qualification acquise face à l’Eintracht Francfort.