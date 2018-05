A 15 jours de sa sélection, Roberto Martinez est partagé entre doutes et certitudes

"A court terme, il n'y a pas de souci à se faire. Je l'ai bien vu avec Axel. Il n'a pas besoin d'un championnat exigeant pour atteindre son meilleur niveau. Je suis plus inquiet à propos de Yannick, pour l'avenir, explique le coach des Diables. Sa position le rend plus dépendant du championnat dans lequel il se produit."

Au niveau des méformes, on notera la petite baisse de régime de Dries Mertens , auteur de 21 buts cette saison, qui n’a plus fait trembler les filets adverses depuis huit journées. On peut également pointer du doigt le manque de temps de jeu de Thomas Meunier . Relégué sur le banc des remplaçants depuis l’arrivée d’Alves, le latéral a bien joué 30 matches (21 titularisations) mais n’a quasiment disputé aucune rencontre de haut niveau (seulement 24 minutes en 1/8ème de finale aller de Champions League contre le Real Madrid). Et quid de Simon Mignolet ? Destitué de sa place de n°1, le substitut de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges ronge son frein sur le banc des Reds de Liverpool et n’a joué qu’un match de FA Cup depuis le 1er janvier.

Heureusement, des certitudes… de très haut niveau

Eden Hazard et Kevin De Bruyne combinent - © DIRK WAEM - BELGA

D’autres, par contre, ne devraient pas nous inquiéter outre mesure tant leur régularité impressionne. A commencer par Courtois. Le portier belge a disputé 33 rencontres en championnat, pour 14 clean sheets, et n’a pas manqué une minute des Blues sur la scène européenne. Le gardien de Chelsea est une valeur sûre de la sélection et apparait incontestablement comme un patron de celle-ci. Il n’est pas sûr de poursuivre l’aventure chez le champion anglais sortant, mais les doutes liés à son futur ne devraient plus que vraisemblablement pas le déranger durant le Mondial.

Autre élément-clé des Diables Rouges, Eden Hazard réalise également une grande saison. Le n°10 des Blues a planté 20 buts et délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues (équipe nationale comprise) depuis le début de la saison. Le capitaine belge est le véritable électron libre de l’équipe dirigée par Martinez. Sa capacité à déstabiliser les défenses adverses sera évidemment un atout majeur en Russie.

Kevin De Bruyne, de son côté, impressionne par sa vision du jeu. Le médian de Manchester City voit tout plus vite et mieux que tout le monde. Il sent les appels et crée les espaces. KDB a servi 20 assists, pour 12 buts tout de même, et aurait décroché le prix de meilleur joueur de Premier League cette saison si Mohamed Salah n’avait pas émerveillé la planète foot. Un peu ‘à l’écart’ cette année sous la vareuse nationale, le protégé de Pep Guardiola a retrouvé des couleurs, avec un but et deux passes décisives, lors du dernier match amical des Diables contre l’Arabie Saoudite (4-0). L’ancien Genkois n’avait plus marqué en sélection depuis 19 rencontres.

De Bruyne n’est pas le seul élément belge présent dans l’équipe type de la saison du championnat anglais cette saison : Jan Vertonghen tient également fièrement sa place. L’indéboulonnable défenseur de Tottenham, déjà honoré par cette récompense durant l’exercice 2012-2013, affiche une régularité exemplaire au haut niveau depuis plusieurs saisons. Rassurant, costaud et doté d’une bonne relance, le Belge de 31 ans est un pilier des Diables. Sa complicité avec Alderweireld est également un atout non négligeable.

Malgré ses difficultés à convaincre Martinez, Radja Nainggolan appartient aussi à la catégorie des certitudes. En tout cas au sein de son club. Titulaire à 29 reprises (sur 35) en championnat et à 11 reprises (sur 12) en Champions League, le Ninja est le moteur de l’AS Rome et impose sa patte sur sa formation. Son impact et sa grinta sont autant d’atouts prisés par tous les entraineurs du monde. Le médian est tout simplement unique.