67 buts après 100 caps, Lukaku fait bien mieux que Ronaldo, Messi et d'autres grands buteurs

Romelu Lukaku : "Je suis vraiment content avec la victoire et la manière dont on a joué" -... Romelu Lukaku fêtait sa 100e sélection avec les Diables Rouges face à la République tchèque et le joueur de Chelsea l'a célébrée de la meilleure des manières en inscrivant un but dès la huitième minute. Au bout du compte, la Belgique s'est imposée 3-0 et se rapproche petit à petit de la Coupe du Monde au Qatar. Une prestation qui a ravi Romelu Lukaku, comme il l'a expliqué au micro de Pierre Deprez : "Du début jusqu’à la fin, je suis vraiment content avec la victoire et la manière dont on a joué. On doit retenir du positif aujourd’hui. On a marqué trois buts, on n’a pas encaissé". Au niveau du contenu proposé par les Diables, le numéro 9 était globalement satisfait : "Le rythme, la qualité technique avec Hans, Eden. En possession de balle on a été beaucoup mieux aujourd’hui. Défensivement, on a concédé quelques occasions mais Thibaut était présent. Pour le reste, on a marqué trois buts et on doit regarder vers l’avant". Son 67e but avec les Diables, Lukaku l'a célébré comme les autres, en pensant au suivant : "J’étais vraiment content mais après je pensais au deuxième but. On doit être content avec la performance aujourd’hui. Je suis content pour Alexis qui a marqué son premier but. Et pour le reste du groupe aussi parce qu’on a vraiment fait une belle performance aujourd’hui". L'attaquant ne pourra pas poursuivre sur sa lancée. Jauni à la 76e, il sera suspendu face à la Biélorussie : "Les cartons jaunes ça arrive mais je ne pense pas que je vais prendre des cartons rouges bêtement". Fêté par son public, Romelu Lukaku a profité de cette communion. Il faut dire que la relation n'a pas toujours été des plus amicales. Mais le passé, le joueur de Chelsea n'en a cure : "Le passé est le passé. Je n’y pense plus sinon je ne pourrais pas faire des performances comme celle-ci. Je donne toujours mon maximum pour cette équipe. Je pense qu’on a un bon groupe et on doit continuer comme ça". Le retour du public a en tout cas été un des moments de la soirée pour Lukaku, qui a vraiment profité d'un Stade Roi Baudouin bien rempli : "Ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas joué devant notre public. Jouer ici à Bruxelles, devant un public comme le nôtre c’est vraiment top". La suite pour les Diables c'est un déplacement en Biélorussie mercredi qui se fera sans son buteur maison.