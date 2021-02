2e assist de la saison pour Januzaj dans la large victoire de la Real Sociedad contre Cadix

Les semaines se suivent et ne ressemblent pas pour Adnan Januzaj à la Real Sociedad. Alors que son temps de jeu se réduisait comme peau de chagrin (31 minutes depuis le...19 décembre), le Diable rouge était titulaire pour la venue de Cadix. Et le Belge a activement participé à la large victoire des Basques (4-1) en délivrant l'assist sur le 3e but des siens. C'est sa 2e offrande de la saison. Il a ensuite cédé sa place à la 63e minute.

Oyarzabal avait donné deux buts d'avance à la Real Sociedad en première période (26e, 34e) avant que Cadix ne soit réduit à dix après la carte rouge de Mauro (45e+3).

Après la pause, Isak fixait la marque à 3-0 sur un service de Januzaj (54e) et inscrivait un deuxième but dans la foulée pour faire 4-0 (57e). Izquierdo sauvait ensuite l'honneur pour Cadix (65e).

Au classement, la Real Sociedad reste sixième avec 35 points et Cadix occupe toujours la treizième place avec 24 points.