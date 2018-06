22 Diables à l'entraînement, Kompany et Vermaelen toujours absents

22 Diables participent à l'entraînement de ce vendredi à Dedovsk, dans la banlieue de Moscou. Comme depuis le début de la préparation, Vincent Kompany et Thomas Vermaelen manquent à l'appel.



Les deux défenseurs travaillent toujours à leur rééducation. Roberto Martinez a confié lors de son premier point presse en Russie que "Thomas et Vinnie allaient bien". Le Sélectionneur avait toutefois précisé qu'ils ne se joindraient pas au groupe avant le match contre le Panama. Pour rappel, Martinez devra annoncer sa liste définitive des 23 à 24 heures de la rencontre inaugurale. Il devra à ce moment-là décider d'activer ou non son joker médical.



Nous avons pu assister au premier quart d'heure de l'entrainement. Une première partie de séance consacrée à l'échauffement. Les joueurs de champs se sont exercés sous les ordres de Richard Evans, le préparateur physique. Ils ont ensuite enchaîné avec une petite opposition. Les gardiens ont débuté entre-eux en compagnie d'Erwin Lemmens et Inaki Bergara.