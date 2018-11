21 Diables à l'entrainement, les incertains seront évalués pendant 48 heures

La situation des Diables Rouges incertains, comme Romelu Lukaku, sera évaluée au cours des prochaines 48 heures, a annoncé Stefan Van Loock, porte-parole de l'Union belge de football (URBSFA), lundi, avant le premier entraînement au Belgian Football Center de Tubize. "Tous les joueurs seront suivis de près pendant 48 heures, il n'y aura pas de décision d'ici là", a expliqué Van Loock.

Plusieurs joueurs sont incertains. Vendredi, Martinez avait ainsi confié qu'il ne savait pas s'il pourra compter sur Romelu Lukaku. L'avant-centre avait manqué deux rencontres de Manchester United, en championnat à Bournemouth et en Ligue des Champions contre la Juventus. Lukaku a rejoué une demi-heure durant le derby dimanche, provoquant un penalty. Nacer Chadli est lui sorti touché aux côtes dès la 21e minute lors du match de Monaco contre le Paris Saint-Germain.

Vingt-cinq Diables Rouges ont été sélectionnés par Roberto Martinez pour les deux dernières rencontres de Ligue des Nations, contre l'Islande (15 novembre à Bruxelles) et en Suisse (18 novembre à Lucerne). Mais ils n'étaient que 21 à s'entraîner en salle en ce lundi pluvieux. Ils ont effectué une séance légère, avec du stretching. Outre les deux joueurs incertains (Lukaku et Chadli), Eden Hazard et Yannick Carrasco ont été dispensés.