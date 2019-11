20 qualifiés, 6 têtes de série et 16 barragistes : le point sur les qualifs de l'Euro 2020

Les Diables connaissent déjà deux de leurs adversaires et évitent les gros morceaux

Quatre des six équipes têtes de série possèdent une ville hôte qui accueillera la phase de poules et ont donc le droit de jouer au moins deux matches à domicile. L’Italie est ainsi assurée d’être reversée dans le groupe A (Rome, Bakou), l’Angleterre dans le D (Londres, Glasgow), l’Espagne dans le E (Bilbao, Dublin) et l’Allemagne dans le F (Münich, Budapest).

La Belgique et l’Ukraine, les deux têtes de série sans ville hôte, doivent donc figurer dans le groupe B (Saint-Petersbourg et Copenhague) ou le groupe C (Amsterdam et Bucarest). Mais étant donné que l’Ukraine ne peut pas jouer en Russie pour des raisons géopolitiques, la Belgique est d’ores et déjà certaine d’être reversée dans le groupe B. Et notre équipe nationale connaît déjà deux de ses trois adversaires puisque la Russie et le Danemark doivent nécessairement jouer à Saint-Petersbourg et Copenhague. La quatrième équipe de ce groupe sera le Pays de Galles, la Finlande (fort probable) ou l’une des quatre équipes issues des barrages (peu probable).

En (re) tombant sur la Russie, la Belgique jouera contre ce qui est a priori l’équipe la plus faible du chapeau 2. Elle évite donc les gros morceaux du chapeau 2 que sont les Champions du monde français, les Pays-Bas, la Suisse, la Pologne et la Croatie. Pour ce qui est du troisième chapeau, on n’hérite certainement pas de l’adversaire le moins redoutable avec le Danemark mais on évite d’affronter un Portugal toujours imprévisible.