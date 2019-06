1er but de Castagne chez les Diables : "Ca restera un bon souvenir"

La Belgique a logiquement battu le Kazakhstan, samedi soir, sur le score de 3 à 0, dans un match comptant pour les qualifications de l'Euro-2020 de football (Groupe I), grâce à des buts de Dries Mertens, Timothy Castagne et Romelu Lukaku.

"On a bien joué, que ce soit avec Dries ou avec Eden. On a bien fait circuler le ballon. Les adversaires avaient des difficultés. On a plus joué à gauche en deuxième période. J’ai touché moins de ballons, ça fait partie du football. Mon premier but avec les Diables ? Ca restera un bon souvenir. En plus, c’est une belle action et un beau but", a précisé Castagne à notre micro.

Et de conclure, au sujet de sa titularisation : "L’entraineur regarde aussi la forme car Thomas était un peu blessé et moi j’ai joué beaucoup et j’ai fait des bons matches. Il n’a pas une équipe fixe, il fait en fonction de la forme des joueurs. Ca motive tout le monde."