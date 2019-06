14 Diables, 17 trophées : la belle moisson belge cette saison

Le compteur s'est arrêté à 17, soit le nombre de trophées remportés par les Diables cette saison. Cela concerne 14 joueurs évoluant dans cinq championnats européens. Tour d'horizon de ces palmarès plus ou moins fournis.

Les Skyblues au sommet

Vincent Kompany et Kevin De Bruyne ont remporté quatre trophées soit plus que n'importe quel joueur belge cette saison. Avec Manchester City, ils se sont adjugés la Premier League, la FA Cup, la League Cup et le Community Shield. Derrière, on retrouve un ancien du club mancunien, Dedryck Boyata. Le futur joueur du Hertha Berlin a remporté les trois compétitions écossaises : le championnat, la Coupe de la Ligue et la Cup. Moins bien mais correct pour Thomas Meunier qui a mis deux Coupes dans son armoire personnelle. Il a remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions (la Supercoupe française) avec le PSG.

Deux Belges au sommet en Europe

Il y a un Belge dans les deux équipes sacrées en Coupe d'Europe cette saison. Divock Origi a soulevé la Ligue des Champions, marquant même en finale. Son coéquipier Simon Mignolet, lui aussi joueur de Liverpool, ne fait pas partie du palmarès puisqu'il n'a pas joué la moindre minute dans le parcours des Reds. De son côté, Eden Hazard a ajouté l'Europa League 2019 à sa collection. Le capitaine des Diables a inscrit un doublé en finale. Que ce soit chez Hazard ou chez Origi, le titre européen est le seul de leur saison.

Deux trophées en Belgique

Deux Diables du championnat belge font partie de ce palmarès. Alors que Leandro Trossard a décroché le titre avec Genk, Hans Vanaken a lui conquis la Supercoupe de Belgique en début de saison avec le Club de Bruges.

Courtois vainqueur aux Emirats, Batshuayi vainqueur fantôme

Thibaut Courtois est le seul Belge à avoir gagné un trophée en dehors de l'Europe. C'était la Coupe du Monde des Clubs, aux Emirats Arabes Unis, avec le Real Madrid face au club local d'Al-Ain. Michy Batshuayi, lui, n'a même pas touché la Coupe. Pourtant, le joueur de Crystal Palace en Angleterre a bien gagné la Copa del Rey en Espagne avec Valence, avec qui il a évolué jusqu'en janvier. Il avait d'ailleurs joué et marqué pendant le parcours du club dans cette compétition.

Enfin, Matz Sels n'a pas quitté le banc durant la campagne victorieuse de Strasbourg en Coupe de la Ligue française et Thomas Vermaelen a pris part à neuf rencontres pour mettre son nom dans l'effectif barcelonais champion d'Espagne.