Zulte Waregem : Vossen absent deux semaines, Opare également blessé.

Zulte Waregem devra se passer de Jelle Vossen pendant deux semaines. L’attaquant s’est occasionné une élongation aux ischio-jambiers lors de la victoire 1-0 contre Mouscron. Daniel Opare s’est également blessé lors de ce match.

Auteur de l’unique but du match six minutes plus tôt, Vossen a été contraint de quitter le terrain après seulement 15 minutes. C’était son quatrième but en 18 matches de championnat cette saison.

Opare souffre d’une contracture aux ischio-jambiers. L’arrière droit a pu finir le match samedi mais on ne connaît pas exactement la durée de son indisponibilité.

Après un 9 sur 9, Zulte Waregem s’est hissé à la onzième place du classement.