Zulte humilie le Cercle, Saint-Trond coule à Courtrai: folle soirée de Pro League

Sur papier, ce samedi soir ne nous proposait pas forcément les affiches les plus alléchantes de la saison. Pourtant, on a bel et bien assisté à un feu d'artifice de buts, de bourdes et d'actions décisives. Résumé d'une soirée particulièrement prolifique.

Eupen - Malines : 0-2, aucun problème pour le KV

En avant-soirée, Malines, en déplacement à Eupen n'a pas tremblé pour venir à bout des Germanophones. Même réduits à dix après l'exclusion d'Arjan Swinkels , les Malinois se sont tranquillement imposés grâce à une frappe puissante mais déviée de Vanlerberghe et un but en renard des surfaces de Togui. Victoire sereine donc pour les Sang&Or, pas inquiétés et qui pointent désormais à la 4e place au classement. Avec six points, Eupen est avant-dernier au classement.