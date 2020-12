Zouhair Essikal sur la régulation des agents et le mercato :"Une bonne chose car aujourd'hui tu payes 500 euros et tu es agent"

Ce manque de régulation a créé "une situation de + Far West + en bas de l’échelle", avec une concurrence féroce entre intermédiaires, "et un haut niveau de concentration dans les segments des plus lucratifs", contrôlés par une poignée d’agents stars, décrivait en 2018 le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel, en Suisse.

Depuis que la Fifa a supprimé en 2015 la licence d’agent, seules certaines fédérations contrôlent encore leurs compétences et leur activité, notamment en Belgique. En France, les agents doivent passer un examen et leur comptabilité peut être soumise depuis 2017 à la DNCG, le gendarme financier du foot.

Jusqu’à la crise sanitaire, ce gâteau n’avait cessé de gonfler, avec un doublement entre 2015 et 2019 des commissions recensées par la Fifa, pendant que les versements de solidarité et indemnités aux clubs formateurs liés aux transferts stagnaient.

Enfin, le CIES comme la Fifa relèvent une cascade d’infractions pénales permises par l’opacité des flux financiers liés aux transferts : corruption de dirigeants sportifs via des rétrocommissions, blanchiment d’argent et fraude fiscale massive, mise en lumière par les révélations des "Football Leaks" et les investigations ouvertes autour du Portugais Jorge Mendes , l’agent de Cristiano Ronaldo .

"Les agents exercent une pression excessive et souvent négative sur les joueurs, en particulier les mineurs. Le manque de compétence, l’avidité et les mauvais conseils compromettent la carrière de nombreux talents", déplore ainsi le CIES.

Et en Belgique ?

Actuellement en Belgique, il faut être sur les listes de l’Union Belge pour exercer le métier d’agent et remplir quelques formalités. Il y a eu l’installation d’une "Clearing House" aussi pour réglementer le tout. C’est un mécanisme de contrôle et de transparence, opérationnelle depuis le mercato d’été 2020. Mais il faudra se conformer au reste de la législation et donc aller plus loin encore. Pour ce qui est de savoir s’il faudra ou non passer un examen pour les agents déjà sur les listes de la "Clearing House", on ne le sait pas encore.

Mais, pour Zouhair Essikal, agent de joueur, "pour ce qui est de la licence, je suis pour. Aujourd’hui, tu ne payes que 500 euros et tu es agent. Alors que pour moi c’est un métier en soi. C’est comme si on dit qu’on paye 500 euros et qu’on devient architecte. Tous les jours, je vois qu’il y a trop de gens qui font n’importe quoi. Du coup, on voit des clubs qui font appel à d’autres agents que celui du joueur, car certains ne sont pas pros."

Avec ce système, c’est donc finalement un retour en arrière. "Oui et le milieu n’en serait que plus stable et propre. On voit aussi que dans les négociations ou dans les contrats, cela nécessite une connaissance légale. On voit trop de mauvaises choses, des joueurs sous payé et des commissions plus importantes que le salaire du joueur. Il ne faut pas qu’un agent prenne le maximum sur son seul joueur."

Si l’agent voit ce retour d’un bon œil, Zouhair est par contre plus perplexe sur le plafond imposé. "Il y a beaucoup de cas de figure où une commission de plus de 6% peut se justifier. Je prends un exemple : un agent va trouver un nouveau joueur qui va devenir une star. Ce joueur arrive dans le club avec un petit salaire, mais le club sait que le joueur va pouvoir être revendu. Mais le joueur n’arrive pas au club sans l’agent. Donc l’agent a plus travaillé que s’il avait simplement fait une transaction. Et l’agent mérite son argent car sans lui le club n’aurait pas entendu parler du joueur."

Du coup pour Zouhair, a défaut de mettre un plafond, "il vaudrait mieux mettre quelqu’un pour réglementer tout ça. Si quelqu’un vient vérifier que la transaction n’est pas étrange et si tu sais justifier tes 35% de commission, alors ça ne me dérange pas. Il faut prendre en compte la réalité du travail et on risque d’avoir des gens qui vont contourner la règle de toute façon. Donc il vaut mieux mettre en place quelqu’un qui à la fédération valide et après tu reçois ton argent et si pas validé, tu vas t’expliquer."