Zlatan Ibrahimovic, le Benjamin Button du foot mondial

De retour à l’AC Milan depuis janvier, Zlatan Ibrahimovic a pris une direction risquée au crépuscule de sa carrière. Un défi à la hauteur du personnage, un pari qu’il est en train de réussir en emmenant ses équipiers dans son sillage. Le Suédois se sent plus jeune que jamais. Morceaux choisis d'un entretien accordé à l'UEFA avant la 5e journée d'Europa League.

C’était l’une des grosse surprises du mercato hivernal 2020. Zlatan Ibrahimovic revient à l'AC Milan. En 2011, il faisait partie de la dernière équipe championne d’Italie avec le maillot rossonero. Une phalange lombarde garnie des noms d’Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi ou encore Andrea Pirlo. Autant dire que son retour l’exposait fortement aux comparaisons.

" La première question que j’ai reçue quand je suis revenu à Milan concernait tous ces anciens joueurs qui étaient déjà revenus. Ils ne retrouvaient jamais le niveau de leurs prestations passées. Ils étaient moins bons. “Pourquoi serait-ce different avec toi ?” J'ai alors répondu: "Je n’ai jamais perdu la passion pour ce que je fais.” "

La preuve, après les années à Milan, il part l’année suivante vers le PSG avec deux titres de meilleur buteur de Série A dans la valise. Son étape dans la ville lumière est auréolée de quatre titres en Ligue 1 et 3 trophées de meilleur buteur. Zlatan garde le regard d’un enfant mais la détermination d’un guerrier.

" Chaque fois que je monte sur la pelouse, je me sens comme un gosse qui mange un bonbon pour la première fois. "

" Quand je joue, j’apporte mon caractère, ma personnalité mais aussi ma qualité. Je mets beaucoup de pression sur mes équipiers. J’essaye d’obtenir un maximum d’efforts de la part de mes équipiers et certains le comprennent, d’autres moins. D’autres ne peuvent pas le gérer. "

Ce rôle sied à merveille à Zlatan. Dans un groupe milanais fortement rajeuni, il sert de guide aux plus jeunes. Notamment notre compatriote Alexis Saelemaekers. Ibrahimovic est exigeant avec lui-même et avec les autres. Il essaye tout simplement de ramener l’esprit rossonero à San Siro.

" C’était un gros challenge de revenir ici et d’essayer de changer la mentalité, de changer la situation et d’essayer de faire comprendre à l’équipe, aux joueurs, ce que Milan représente. Le Milan que je connais, le Milan que tout le monde connait. "

Leader en Série A et 2e du groupe H derrière Lille en Europa League, Milan reprend vie petit à petit. L’objectif ultime est de retrouver la Ligue des Champions, un trophée soulevé sept fois par les Milanais. Et à 39 ans, le colosse de Malmö n’a pas dit son dernier mot.

" Je me considère un peu comme Benjamin Button (ndlr, le personnage de Francis Scott Fitzgerald qui nait vieillard et rajeunit au fil de sa vie). Je deviens un peu plus jeune chaque année, chaque jour. Aussi longtemps que je pourrai jouer, je jouerai. Je vous le promets. Aussi longtemps que je pourrai être performant, je jouerai au plus haut niveau. Le jour où je ne serai plus assez efficace, j’arrêterai parce que j’ai besoin de me sentir en vie. J’ai besoin de savoir que je rends ce qu’on m’a donné. "

Même le temps n'ose pas d'attaquer à Zlatan...