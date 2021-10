Zlatan, 40 ans, une vie d'exploits et de punchlines

A l'âge où la plupart des sportifs de haut niveau se tournent vers le golf ou vers une retraite bien méritée, Zlatan est plus que jamais "fit and well" comme dirait l'ami Roberto. Alors qu'il a fêté justement ses 40 ans ce dimanche, le géant suédois a été rappelé en équipe nationale et devrait donc, sauf surprise ou blessure, honorer une nouvelle sélection sous la vareuse jeune et bleue (118 à ce jour pour 62 buts) lors de la prochaine trêve internationale. L'occasion de revenir sur les meilleurs "zlataneries" et coups de génie d'un joueur aussi atypique que talentueux.

Le roi de la punchline

Chaque fois qu'il l'ouvre, il fait mouche. Zlatan est à la punchline ce que Carl XVI Gustaf est à la suède, le roi. De toutes ses sorties verbales dont certaine sont rentrées dans la postérité, nous en avons subjectivement retenu trois.

La première, elle date de son arrivée en Ligue 1 où il a évolué 4 saisons entre 2012 et 2016 (180 matches et 156 buts pour le PSG). Lors de sa présentation en grande pompe à la presse internationale, le suédois déclare "Je ne connais pas bien la Ligue 1. Mais la ligue 1 sait qui je suis". Clair, net et précis. Et en plus, il n'avait pas tord.

La deuxième est à la hauteur de son égo, surdimensionnée. "Je n'ai pas besoin d'un ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur" déclare t'il au lendemain malheureuc d'une élection à la plus haute distinction individuelle du foot mondial. Elu meilleur joueur de la plupart des championnats où il a évolué (3 fois en Serie A, 3 fois en Ligue 1, 1 fois en MLS), Zlatan n'a jamais été mieux classé que 4e au classement du ballon d'or (en 2013). Ce qui ne l'empêche pas de se sentir supérieur aux autres. C'est aussi pour ça qu'on apprécie le personnage.

La troisième, elle date de son départ de MLS fin de la saison 2019. Après 58 matches et 53 buts marqués, l'attaquant décide de retenter sa chance dans un grand championnat européen et quitte les Etats-Unis où il a aidé au développement et à la popularisation du soccer. Pour annoncer son départ, il publie sur ses réseaux cette tirade devenue mythique: "Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Aux fans du Galaxy, vous vouliez du Zlatan, vous avez eu du Zlatan. De rien. Maintenant, vous pouvez retourner regarder le baseball". Difficile de faire plus haut sur l'échelle de la suffisance et de la confiance en soi. Mais nous, on adore!

Petit bonus, cet échange viril avec Lukaku et qui constitue d'ailleurs son dernier fait d'armes verbal. "Hey Romelu, tu es un âne. Appelle ta mère et allez faire vos rites vaudou de m****". On cautionne moins le caractère insultant de la tirade mais on reconnaît qu'il en fallait des bien accrochées pour sortir ça en face de l'armoire à glace de celui qui évoluait à l'époque à l'Inter. Pour la bravoure, on attribue tout de même une bonne cote.

Des buts d'anthologie



Il en a marqué des centaines. Aux quatre coins de l'Europe. De Malmö à Milan en passant par Amsterdam, Turin, Barcelone, Paris et Manchester. De la tête, du droit, du gauche, de près et de loin. Des bijoux surpuissants tombés de nulle part comme des pépites pleines de subtilité. Nous en avons retenu 4, un par décennie.

Le premier, les filets du Constant Vanden Stock en tremblent encore. Nous somme sen octobre 2013, le PSG se déplace à Saint-Guidon en poule de la ligue des champions. Ce jour-là, les bruxellois se font littéralement zlataner comme le tweet alors Thorgan Hazard. Une défaite 0/5, un quadruplé du suédois dont une demi-volée missile chronométrée à 100 km/h et qui suscita une standing ovation du stade tout entier, supporters des mauves y compris