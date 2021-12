Youth League : Tirage très compliqué pour Genk qui hérite de Chelsea, Club de Bruges – Midtjylland

Le Club de Bruges, deuxième de la phase de groupes de la voie de la Ligue des Champions, et le KRC Genk, issu de la voie des champions nationaux, étaient concernés par le tirage au sort des barrages de l’UEFA Youth League, la Ligue des Champions des moins de 19 ans. Ces barrages, disputés en un match sec sur le terrain du club issu de la voie des champions nationaux, se tiendront les 8 ou 9 février 2022.

Les jeunes joueurs brugeois sont passés proche d’une qualification directe pour les huitièmes de finale. En supériorité numérique et devant au score sur le terrain du PSG lors de la dernière journée, le Club a été renversé, échouant à la 2e place d’un groupe complété par Manchester City et Leipzig.

Les troupes de Rik De Mil devront se rendre au Danemark et éliminer le FC Midtjylland pour rejoindre les huitièmes. Les Danois ont aligné les larges succès lors des tours précédents avec des victoires 4-2 et 10-1 contre les Norvégiens de Rosenborg avant de dominer les Turcs de Trabzonspor 5-2 et 5-0.

Les Limbourgeois auront eux la lourde tâche d’affronter Chelsea, double vainqueur (2015, 2016) et double finaliste (2018, 2019) de l’épreuve. Les Londoniens ont terminé deuxièmes de leur groupe de la voie de la Ligue des Champions, derrière la Juventus.

Genk, qui aura malgré tout l’avantage de recevoir les Blues, a d’abord éliminé les Allemands de Cologne avant de disposer des Hongrois du MTK Budapest.

En cas de qualification, Genkois et Brugeois rejoindront Benfica, la Juventus, Liverpool, Manchester United, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Salzbourg et le Sporting en huitièmes de finale, dont le tirage au sort est prévu le 14 février 2022. Le Final Four se tiendra Nyon du 22 au 25 avril 2022.