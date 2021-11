Qui l'eut cru ? Petits poucets de leur groupe de Youth League qui comportait le PSG, Manchester City et Leipzig, les jeunes du Club de Bruges sont en train de faire encore mieux que leurs ainés.

Triomphants vainqueurs de Leipzig ce mercredi (4-1), ils caracolent en effet fièrement en tête de leur poule avec 11 points. Un total inespéré qui leur permet plus que jamais de rêver d'une qualification pour le prochain tour.

En effet, inutile de se lancer dans des calculs d'apothicaires puisqu'une victoire (ou un match nul) de City face au PSG ce soir, propulserait les Bruges en 8e ! Un authentique exploit qui paraissait encore chimérique en début de saison mais que les jeunes gars de la Venise du Nord sont en train de réaliser.

En parlant d'exploit, que dire de ce somptueux coup-franc signé Arne Engels juste avant la mi-temps ? Excentré côté gauche et assez éloigné du but, le jeune médian a planté une praline chirurgicale qui est venue se loger dans les filets de l'impuissant portier allemand. Un but, à l'image de ces Brugeois : culotté !