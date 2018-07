Youri Zhirkov met un terme à sa carrière internationale

L'ailier gauche du Zenith Saint-Pétersbourg Yuri Zhirkov, 34 ans, met un point final à sa carrière en équipe nationale russe. La nouvelle a été annoncée par le quotidien spécialisé Sport Express.

"Il me manque l'énergie pour continuer à jouer à ce niveau", a en effet confié Zhirkov, absent contre la Croatie (2-2, t-ab: 3-4) en quart de finale à cause d'une blessure au mollet. "C'était le signal qu'il était temps d'arrêter et de consacrer plus de temps à ma famille, aux enfants, aux loisirs", rapporte-t-il à ce sujet. "C'était mon dernier été sans vacances..."

Avec 87 caps (deux buts), Zhirkov figure dans le top 10 russe. Il était titulaire contre l'Arabie Saoudite (5-0) et l'Egypte (3-1), au repos contre l'Uruguay (0-3), et avait dû laisser ses équipiers remonter sans lui sur le terrain en deuxième mi-temps contre l'Espagne (1-1, t-ab: 4-3), en huitième de finale.

"Je suis fier d'avoir représenté mon pays à deux mondiaux et autant d'euros", a conclu Zhirkov, qui a prolongé d'une saison, son contrat au Zénith.