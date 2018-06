Youri Tielemans : "Le Roi nous a félicités car on représente bien la Belgique"

Youri Tielemans, le plus jeune des Diables rouges en Russie, a participé au festival face à la Tunisie. Monté au jeu à 4 minutes du terme à la place de Dries Mertens, le Monégasque a délivré la passe décisive sur le 5ème et dernier but des Diables rouges inscrit par Michy Batshuayi.

"Je ne m'imaginais pas que ce serait aussi beau. Je suis content de ma montée au jeu. Content aussi d'avoir aidé à l'équipe de marquer un but. On est à la Coupe du Monde, on est 23 et on a tous un but en tête. On a tous envie d'aller jusqu'au bout et on devra rester soudés",a expliqué Tielemans à notre micro.

Et de préciser : "C'était une victoire méritée et attendue. On a marqué très vite et ce n'est que du positif".

Présent à Moscou, le Roi Philippe a rencontré les Diables rouges juste après la rencontre. "Le Roi nous a félicités car on représente bien la Belgique et il a apprécié le spectacle", a conclu Youri Tielemans.