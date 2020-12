Yannick Carrasco, en grande forme cet automne, joueur du mois de l'Atlético Madrid

Yannick Carrasco a été choisi vendredi par les fans comme joueur du mois de novembre de l'Atlético de Madrid devant Joao Felix, Mario Hermoso, Angel Correa et Koke.

Pourtant, Carrasco n'est entré en action qu'à trois reprises pour son club le mois dernier en raison d'obligations internationales et d'une blessure musculaire. Cependant, lors du match à domicile contre le FC Barcelone, l'ailier gauche a marqué l'unique but permettant aux Colchoneros de s'imposer en championnat pour la première fois depuis 2010 face aux Catalans.

"Je tiens à remercier les fans pour ce prix", a déclaré le Diable Rouge, 27 ans, dans un message vidéo sur le site de son club. "J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et le club. Sans le soutien des coéquipiers, c'est difficile de remporter un tel prix. Je me sens bien, mais si on veut exceller individuellement, l'équipe doit aussi bien jouer. Espérons que nous continuerons à gagner des matches, c'est le plus important. Dans toutes les compétitions, nous voulons terminer la saison aussi haut que possible. Ce sera une longue saison, sans trop de moments de repos. Heureusement, nous disposons d'un large noyau et nous pouvons tourner. De cette façon, nous garderons tout le monde en forme afin de maintenir le rythme de deux matches par semaine".