Yannick Carrasco à propos du Qatar : "Nous on y croit mais vous, vous croyez toujours en nous ? On dirait que non"

Déterminant lors du match contre la France avec un but et un assist... finalement refusé, Yannick Carrasco est venu répondre aux questions des journalistes à la veille de Belgique - Italie. Dans un climat généralisé de gueule de bois, où la presse s'interroge sur les manquements lors du retournement de situation de Turin, Carrasco est venu mettre les choses au clair. "C'était un moment difficile, mais la défaite fait partie de notre métier de joueur de foot. Ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'est que la France a changé sa mentalité et qu'après la réduction de l'écart, on a commencé à douter."

►►► À lire aussi : Diables Rouges : Romelu Lukaku quitte à son tour la sélection et sera absent face à l'Italie

Il est revenu sur cette terrible perte de confiance des Diables dès le retour des vestiaires. "On ne parvenait plus à tenir le ballon. Parfois il fallait se donner de l'air et peut-être faire les fautes au bon moment". Très correcte, la rencontre s'est terminée avec un seul carton, pour Vertonghen, à la 67e minute.

Le joueur de l'Atlético de Madrid a réagi à la déclaration de Thibaut Courtois qui, à chaud, a clairement exprimé son scepticisme par rapport à l'intérêt de cette finale de consolation. "C'est le boulot. Perdre, c'est difficile pour tout le monde, mais on va tout donner contre l'Italie."

►►► À lire aussi : Cinq bonnes raisons de regarder la petite finale