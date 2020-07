Xavi annonce qu'il a été testé positif au Coronavirus

Xavi a annoncé sur son compte Instagram qu'il a été testé positif au Coronavirus. L'ancien joueur du FC Barcelone, désormais entraîneur du club qatari d'Al Sadd a été écarté du groupe. Il dit se sentir bien jusque-là.

Champion du monde en 2010, d'Europe en 2008 et 2012, l'ex-milieu de terrain emblématique du FC Barcelone et de l'Espagne (133 sélections), âgé de 40 ans, est arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que joueur, puis il y est devenu entraîneur quatre ans plus tard, en août 2019.

Pour sa première saison sur un banc, Xavi a mené son équipe vers des victoires en Supercoupe et en Coupe nationale du Qatar. Malgré tout, l'Espagnol n'a jamais dissimulé son envie d'entraîner le Barça.